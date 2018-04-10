IKEA створила свою аудіосистему

Компанія IKEA вирішила вийти за рамки виробництва меблів та здивувала заявою про намір випустити унікальний набір Bluetooth-динаміків широкого спектра, які могли б підійти під практично будь-який дизайн інтер'єру.

Про це пише fainaidea.com.

Аудіосистема від IKEA має назву Eneby.

Читайте також: Xiaomi випустила новий очищувач повітря

Перша очевидна перевага цієї аудіосистеми – це розширений Bluetooth-функціонал. Завдяки йому користувач може не тільки підключати різні пристрої, але вибирати різні режими трансляції аудиопотоку зі свого пристрою у будь-який час.

Eneby має хорошу мобільність, адже може кріпитись на різноманітні поверхні під різним кутом. Система має компактні розміри в 20×20 см.

Eneby буде доступна у 3 кольорах – в чорному, білому і сірому.

Що стосується ціни, то тут користувач теж матиме вибір – маленькі колонки коштують 49 доларів (1300 гривень), більші – 89 доларів (2300 гривень). Можна придбати і окремо акумулятор – він обійдеться у 20 доларів (520 гривень).

Аудіосистема від IKEA