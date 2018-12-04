10:57
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      IKEA в Україні: відома дата відкриття ТРЦ, де буде магазин

      643 Читать новость на русском
      IKEA з'явиться в Україні вже у 2019 році
      IKEA з'явиться в Україні вже у 2019 році / Getty images

      Ще на початку вересня найбільший у світі продавець меблів шведська корпорація IKEA підтвердила намір відкрити в Україні свій перший фірмовий магазин.

      Відомо, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комлексу Ocean Mall.

      Читайте також: IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта

      Засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, якому належить ціла мережа ТРЦ у Києві, повідомив, коли готуватись до відкриття нового торгово-розважального центру, де буде перша в Україні IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

      1 вересня (2019 року, – ред.) відкриємо Ocean Mall,
      – повідомив він журналістам.

      Чим відома IKEA?Це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим в світі меблевим продавцем.

      Раніше стало відомо, що відкриття ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який також належить Алієву і який уже називають найбільшим ТРЦ в Україні, перенесли з 1 грудня 2018 року на лютий 2019.

      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України IKEA Новини Києва Будівництво
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Volkswagen Polo "на бляхах" – дешевше маршрутки
       2 вересня , 09:33
      Україна U-17 з двозначним рахунком розгромила Гібралтар в матчі відбору до Євро-2019
       13 жовтня , 17:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук