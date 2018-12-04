IKEA в Україні: відома дата відкриття ТРЦ, де буде магазин

Ще на початку вересня найбільший у світі продавець меблів шведська корпорація IKEA підтвердила намір відкрити в Україні свій перший фірмовий магазин.

Відомо, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комлексу Ocean Mall.

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Засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, якому належить ціла мережа ТРЦ у Києві, повідомив, коли готуватись до відкриття нового торгово-розважального центру, де буде перша в Україні IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

1 вересня (2019 року, – ред.) відкриємо Ocean Mall,

– повідомив він журналістам.

Чим відома IKEA?Це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим в світі меблевим продавцем.

Раніше стало відомо, що відкриття ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який також належить Алієву і який уже називають найбільшим ТРЦ в Україні, перенесли з 1 грудня 2018 року на лютий 2019.