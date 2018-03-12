23:30
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс

1460 Читать новость на русском
Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс
Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс / Фото з відкритих джерел

Голова компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс у першій половині 2019 року. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.

Про це він заявив у ході виступу на щорічному ярмарку технологій SXSW в техаському місті Остін, передає РБК з посиланням на CNBC News.

Читайте також: Ілон Маск показав електробуси для тунелів під містами: вражаюче відео


Ракетна система SpaceX BFR

"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", – сказав засновник SpaceX.

При цьому він, сміючись, додав, що іноді його плани й очікування трохи завищені. Зараз завданням цієї компанії, нагадує CNBC News, є відправлення вантажної місії на Марс до 2022 році. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії. У компанії припускають, що ракетна система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), яка повинна вивести в космос міжпланетний космічний корабель довжиною 48 м із обладнаними у ньому 40 кабінами для астронавтів, стане здатна повністю використовуватися повторно.

Зараз у SpaceX працюють над цією ракетою-носієм. Вона буде висотою 106 метрів, діаметром 9 метрів, з корисним навантаженням до 150 тонн. При цьому запуск корабля на Марс, як підкреслює телеканал, повинен обійтися SpaceX дешевше за перші запуски ракети Falcon 1, які Маск оцінював в суму від п'яти мільйонів долларів до шести.

"Найважливіше, що буде корисно в даному випадку – загальна підтримка, заохочення і добра воля зі сторони бізнесменів та громадськості. Я думаю, що, коли ми його побудуємо, у нас буде підтвердження, що й інші компанії і країни можуть взяти і зробити те ж саме", – прокоментував Маск ідею запуску корабля на Марс.

Також Маск зазначив, що зараз підприємці сумніваються в реалізації його ідеї, але якщо її все-таки вдасться втілити, то вони його обов'язково підтримають, підсумував засновник SpaceX.

Теги: LifeStyle Техно Космос Ілон Маск SpaceX Марс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук