Голова компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс у першій половині 2019 року. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.

Про це він заявив у ході виступу на щорічному ярмарку технологій SXSW в техаському місті Остін, передає РБК з посиланням на CNBC News.

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Ракетна система SpaceX BFR

"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", – сказав засновник SpaceX.

При цьому він, сміючись, додав, що іноді його плани й очікування трохи завищені. Зараз завданням цієї компанії, нагадує CNBC News, є відправлення вантажної місії на Марс до 2022 році. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії. У компанії припускають, що ракетна система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), яка повинна вивести в космос міжпланетний космічний корабель довжиною 48 м із обладнаними у ньому 40 кабінами для астронавтів, стане здатна повністю використовуватися повторно.

Зараз у SpaceX працюють над цією ракетою-носієм. Вона буде висотою 106 метрів, діаметром 9 метрів, з корисним навантаженням до 150 тонн. При цьому запуск корабля на Марс, як підкреслює телеканал, повинен обійтися SpaceX дешевше за перші запуски ракети Falcon 1, які Маск оцінював в суму від п'яти мільйонів долларів до шести.

"Найважливіше, що буде корисно в даному випадку – загальна підтримка, заохочення і добра воля зі сторони бізнесменів та громадськості. Я думаю, що, коли ми його побудуємо, у нас буде підтвердження, що й інші компанії і країни можуть взяти і зробити те ж саме", – прокоментував Маск ідею запуску корабля на Марс.

Також Маск зазначив, що зараз підприємці сумніваються в реалізації його ідеї, але якщо її все-таки вдасться втілити, то вони його обов'язково підтримають, підсумував засновник SpaceX.