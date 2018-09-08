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Ілон Маск курив марихуану в прямому ефірі: курйозне відео

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Ілон Маск "затягнувся" в прямому ефірі
Ілон Маск "затягнувся" в прямому ефірі / Кадр з відео

Співзасновник компаній SpaceX та Tesla, відомий американський мільярдер Ілон Маск відзначився у прямому ефірі радіошоу.

Маск прийшов на ефір до відомого американського коміка Джо Рогана, який є ведучим власної програми The Joe Rogan Experience.

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На другій годині інтерв'ю ведучий у прямому ефірі запропонував Ілону Маску покурити.

Мільярдер погодився, але спершу подумав, що Роган пропонує йому сигару.

Коли комік уточнив, що це тютюн з марихуаною всередині, Маск не відмовився.

Щоправда, перед тим, як затягнутись засновник Tesla перепитав, чи це легально. Роган запевнив, що штаті Каліфорнія це не заборонено.

Під час розмови Маск розповів, що майже ніколи не курить марихуани, оскільки це йому "не додає продуктивності".

Дивіться відео, як Ілон Маск курив марихуану в прямому ефірі:

Дивіться повне відео розмови Ілона Маска в ефірі програми Джо Рогана:

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Теги: Наркотики Новини США LifeStyle Ілон Маск Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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