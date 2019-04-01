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      Ілон Маск опублікував свій перший реп-сингл

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      Ілон Маск
      Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

      Винахідник та виконавчий директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, записав свій перший музичний трек в стилі реп і опублікував його на SoundCloud.

      Цією новиною Маск поділився в своєму Twitter. Під ніком Emo G Records винахідник записав композицію під назвою RIP Harambe.

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      Композиція присвячена сімнадцятирічному самцеві горили на прізвисько Харамбе, який був застрелений співробітниками зоопарку Цинцинатті. Маск звертається до популярних кілька років тому мемів на підтримку тварини.

      Йдеться про інцидент, коли в клітку до горили потрапила маленька дитина. Тоді мавпа схопила дитину і потягла її у кут клітки, за що і поплатилася життям.

      Дитина не постраждала, проте репутація зоопарку була вкрай зіпсована. У Мережі з'явилися численні меми, що засуджували жорстоке поводження з горилою.

      Голос самого Маска оброблений в спеціальній програмі, але, тим не менш, залишився впізнаваним. Композиція опублікована від імені лейблу Emo G Records. Цікаво, що у описі уточнюється, що в створенні синглу брала участь продюсерка, яка працює з дівчиною Ілона Маска – співачкою Grimes.

       

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      Теги: Ілон Маск Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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