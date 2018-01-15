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Ілон Маск побував на секс-вечірці, але нічого навіть не запідозрив

22:02, 15 січня 2449 Читать новость на русском
Ілон Маск
Ілон Маск / The Business Journals

Глава космічної компанії SpaceX та низки інших компаній Ілон Маск минулого року влітку відвідав секс-вечірку в Кремнієвій долині. Однак він до останнього думав, що це була просто костюмована вечірка.

Про це повідомляє Business Insider.

Секс-вечірка відбувалась в будинку одного з інвесторів Кремнієвої долини 50-річного Стіва Юрветсона, – підприємця та інвестора компанії Draper Fisher Jurvetson (DFJ).

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За словами ведучої телеканалу Bloomberg Емілі Чанг, гості вечірки відкрито брали із собою наркотики та публічно займались сексом. Однак інший підприємець Пол Біггар заявив, що він не бачив, щоб хтось займався сексом. Проте він підтвердив, що справді бачив на вечірці Ілона Маска.

Представник мільярдера у свою чергу розповів, шо Ілон весь час думав, що це була корпоративна костюмована вечірка, на якій він побув декілька годин, провівши розмови про технології і створення компаній із засновниками проектів, які залучили гроші від DFJ, і близько першої ночі відправився додому.

Версію представника Ілона Маска підтвердив сам Біггар. "Думаю, що секс-вечірки не починаються, поки всі нудні придурки не підуть додому", – прокоментував ситуацію підприємець.

Теги: LifeStyle Ілон Маск Курйозні новини Секс Наркотики
Джерело: 24 Канал
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