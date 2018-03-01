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Ілон Маск поділився секретами свого успіху

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Ілон Маск: секрети успіху
Ілон Маск: секрети успіху

Засновник відомої компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що саме допомогло йому досягнути неймовірного успіху. Зокрема, винахідник наголосив, що він чітко розприділяє свій час та використовує його з користю.

Про це повідомляє видання The Independent.

За словами Ілона Маска, він ігнорує більшість телефонних дзвінків, утримується від надмірного витрачання часу на електронні листи та соціальні мережі. Для сну власник SpaceX виділяє 6 годин на день. Саме це допомагає засновнику успішних компаній економити час для нових розробок.

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Оскільки відомий інженер наразі працює над втіленням великого проекту – впровадження глобального Інтернету – часто робочий графік на тиждень складає від 85 до 100 годин. Як стверджує сам Ілон Маск, 80% його роботи складає інженерне програмування. Для втілення своїх проектів він завжди приділяє увагу самовдосконаленню.

Це найголовніша порада: постійно думайте про те, як ви могли б робити щось краще,
– розповів Ілон Маск.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ілон Маск розробив для себе спеціальну стратегію: він розбиває весь свій день на серію 5-хвилинних слотів. Мільярдер навіть їсть не більше 5 хвилин і, як правило, робить це під час ділових зустрічей.

Хто такий Ілон Маск?
Це один із найвідоміших науковців. Ілон Маск – підприємець-мільярдер, який заснував платіжну систему PayPal, автомобільну фірму Tesla і аерокосмічну компанію SpaceX.

Теги: LifeStyle Ілон Маск SpaceX
Джерело: 24 Канал
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