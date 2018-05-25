23:11
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 14°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією

148 Читать новость на русском
Ілон Маск переплутав Україну з Росією
Ілон Маск переплутав Україну з Росією / Teslamotorsclub.com

Засновник компанії SpaceX та очільник Tesla Ілон Маск сповістив у своєму Twitter, що планує купити домен pravda.com, який насправді вже належить українському виданню "Українська правда". При цьому Маск помилився і написав, що видання зареєстроване у Росії.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Ілон Маск планує запустити сайт із назвою Pravda. На ньому можна буде розглядати та оцінювати рівень довіри до медіа, конкретних журналістів та публікацій.

"Спробував придбати pravda.com, але у Росії відмовились. Виявляється, його вже використовують", – написав спершу Маск.

Читайте також: Вже цього року у Ілона Маска можуть виникнути серйозні проблеми

Згодом він виправився і додав: "Виявляється, pravda.com зареєстровано в Україні. Чомусь Росія не спробувала мене виправити".

Після цього засновник SpaceX повідомив, що придбав домен pravduh.com і таким чином вирішив проблему.

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Ілон Маск Медіа ЗМІ Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук