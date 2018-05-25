Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією

Засновник компанії SpaceX та очільник Tesla Ілон Маск сповістив у своєму Twitter, що планує купити домен pravda.com, який насправді вже належить українському виданню "Українська правда". При цьому Маск помилився і написав, що видання зареєстроване у Росії.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Ілон Маск планує запустити сайт із назвою Pravda. На ньому можна буде розглядати та оцінювати рівень довіри до медіа, конкретних журналістів та публікацій.

"Спробував придбати pravda.com, але у Росії відмовились. Виявляється, його вже використовують", – написав спершу Маск.

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Згодом він виправився і додав: "Виявляється, pravda.com зареєстровано в Україні. Чомусь Росія не спробувала мене виправити".

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.

Після цього засновник SpaceX повідомив, що придбав домен pravduh.com і таким чином вирішив проблему.