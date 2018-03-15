Ілон Маск створить власне міжгалактичне медіа

Всесвітньо відомий мільярдер та інженер Ілон Маск займається не лише запуском ракет і створенням підземних тунелів, екологічних батарей та електрокарів, а й планує залишити своє ім’я в медіаіндустрії.

Про це повідомляють на The Verge.

14 березня Ілон Маск залишив на своїй Twitter-сторінці несподіваний пост, в якому написав лише одне слово: "Thud!". Шанувальники раптово поринули в роздуми, що ж означає це загадкове слово, але через деякий час Ілон ще більше заінтригував користувачів новим дописом.

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Це ім’я моєї нової імперії міжгалактичних засобів масової інформації, знак оклику необов’язковий,

– шокував своєю заявою Ілон Маск.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

У виданні журналісти вже розповіли, що Ілон Маск наче домовився з кількома співробітниками сатиричного сайту The Onion про роботу над своїм майбутнім гумористичним проектом.

З чуток, двоє працівників сатиричного сайту The Onion Коул Болтон (колишній головний редактор) і Бен Берклі (колишнім редактором) та низка інших авторів працюють над цим проектом з 2017 року. Можливо, це правда, а, можливо, Маск лише просто жартує про нову медіа-компанію, однак дивна публікація змусила всіх задуматись про нову видумку мільярдера.

На жаль, поки що ні сам Ілон Маск, ні інші причетні до створення нового гумористичного шоу не розповідали, яким саме буде проект і коли він вийде, але залишається сподіватися, що прем'єра відбудеться на Землі, а не на Марсі.