Ілон Маск видалив сторінки SpaceX і Tesla в Facebook через скандал навколо мережі

Компанії SpaceX і Tesla видалили свою офіційну сторінку в соцмережі Facebook. Один із дописувачів у Twitter у рамках акції #deletefacebook закликав це зробити засновника компаній Ілона Маска.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ілон Маск відреагував на заклик одного із користувачів та написав на своїй сторінці у Twitter: "Я не знав, що вона там є. Зробимо".

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.

Наразі сторінки SpaceX і Tesla недоступні в соціальній мережі Facebook.

Варто зазначити, що на тлі розслідування щодо незаконного використання даних компанією Facebook у мережі поширився тег #deletefacebook. За допомогою нього користувачі закликають закрити сторінку в соцмережі.

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Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.



Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відреагував на величезний скандал навколо Facebook та зазначив, що компанія несе відповідальність за захист даних користувачів. І якщо вона не може цього зробити, значить – не заслуговує на те, щоб надавати послуги користувачам.