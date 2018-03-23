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Ілон Маск видалив сторінки SpaceX і Tesla в Facebook через скандал навколо мережі

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Ілон Маск видалив сторінки SpaceX і Tesla в Facebook
Ілон Маск видалив сторінки SpaceX і Tesla в Facebook / Фото з вільних джерел

Компанії SpaceX і Tesla видалили свою офіційну сторінку в соцмережі Facebook. Один із дописувачів у Twitter у рамках акції #deletefacebook закликав це зробити засновника компаній Ілона Маска.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ілон Маск відреагував на заклик одного із користувачів та написав на своїй сторінці у Twitter: "Я не знав, що вона там є. Зробимо".

Наразі сторінки SpaceX і Tesla недоступні в соціальній мережі Facebook.

Варто зазначити, що на тлі розслідування щодо незаконного використання даних компанією Facebook у мережі поширився тег #deletefacebook. За допомогою нього користувачі закликають закрити сторінку в соцмережі.

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Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відреагував на величезний скандал навколо Facebook та зазначив, що компанія несе відповідальність за захист даних користувачів. І якщо вона не може цього зробити, значить – не заслуговує на те, щоб надавати послуги користувачам.

Теги: Ілон Маск Техно Інтернет SpaceX Tesla Facebook
Джерело: 24 Канал
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