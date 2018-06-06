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Ілон Маск залишається на посаді гендиректора Tesla

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Ілон Маск
Ілон Маск / motortrend

Акціонери автомобільної компанії Tesla передумали звільняти Ілона Маска із посади голови ради директорів і генерального директора компанії. Проте вони переобрали трьох директорів компанії.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Таке рішення було прийняте на щорічних зборах акціонерів. Відзначається, що в рамках засідання акціонери вирішили не реорганізовувати посади голови ради директорів і гендиректора Tesla, які займає Ілон Маск.

Після завершення голосування Маск відреагував на відповідне рішення досить емоційно, зазначивши, що "це були найбільш болісні місяці, які переживала компанія". Крім того, акціонери переобрали ще трьох директорів компанії, які займають керівні посади в Tesla.

Варто зазначити, що ще в травні фахівці консалтингової компанії Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендували акціонерам корпорації Tesla розділити посаду голови та головного виконавчого директора, які на разі займає Ілон Маск.

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Теги: Новини США Техно Штучний інтелект Ілон Маск Tesla
Джерело: 24 Канал
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