Ілон Маск знову звинуватив у педофілії дайвера, який рятував дітей у Таїланді

Глава SpaceX і Tesla заявив, що Верн Ансуорт, дайвер, що брав участь у порятунку дітей у Таїланді, приїхав в Чіанграй не для "лазання по печерах, а для чогось іншого".

Про це повідомила агенція "РИА "Новости".

Читайте також: Маск влаштував екскурсію по заводу Tesla

Повідомляється, що за заявою Маска Чіанграй відомий торгівлею дітьми для сексу. Маск зазначив, що британський дайвер їздив до Таїланду і жив там протягом 30-40 років. А потім приїхав в Чіанграй до дівчинки-нареченої, якій на той момент було всього 12 років.

Раніше Маск звинуватив Ансворта в педофілії, але потім стер запис на своїй сторінці в Twitter. Тоді Маск заявив, що зробив заяву в пориві злості і вибачився перед британцем. Тепер думка Маска змінилося, навіть незважаючи на загрозу адвоката Ансворта подати в суд.

"Я сподіваюся, що він подасть на мене в суд", - процитували слова Ілона Маска у "РИА "Новости".