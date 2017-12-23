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Ілона Маска підловили за ніжним поцілунком з екс-коханою Ембер Херд: фотодоказ

19:01, 23 грудня 2427 Читать новость на русском
Ілон Маск та Ембер Херд
Ілон Маск та Ембер Херд / www.dailymail.co.uk

У вівторок, 19 грудня, відомих екс-закоханих Ілона Маска та Ембер Херд журналісти помітили біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса, де ті обнімались та злились у поцілунку на прощання.

Про це пишуть в The Daily Mail.

Майже після піврічного розриву стосунків, зіркова пара знову дала привід для нових чуток про поновлення їхніх відносин. Так, 31-річна Ембер Херд і 46-річний Ілон Маск були помічені разом, виходячи з ресторану "HomeState" в Лос-Фелісі (околиця Лос-Анджелеса).

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При виході із закладу колишні закохані перекинулися декількома словами, потім ніжно поцілувалися і обнялися, перш ніж йти своїми дорогами. На світлинах можна побачити, що для зустрічі Ембер обрала простий образ, одягнувши сірий піджак на білу футболку, а також зробила невеликий пучок волосся, закріпивши його спеціальною паличкою. Ілон Маск у свою чергу обрав чорну футболку з поверх накинутою шкіряною курткою.

Можна помітити, що екс-закохані двоє були неабияк схвильовані, а Ілон Маск виглядав справді щасливим та умиротвореним, обіймаючи актрису.

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Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск та актриса Ембер Херд вперше підтвердили свої стосунки, опублікувавши спільні фотографії в мережі. Однак після року стосунків пара вирішила розійтись. Причиною розриву відносин, за їхніми словами, стала постійна важка робота та відстань.

Теги: LifeStyle Ілон Маск Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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