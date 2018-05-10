Ілона Маска прийняли до Лондонської королівської наукової спільноти
Інженер та підприємець Ілон Маск став членом Лондонської королівської спільноти з розвитку знань про природу.
Про це йдеться на офіційному сайті наукової спільноти.
Маска визнали одним із 50 видатних вчених, яких прийняли в Королівську спільноту "за винятковий вклад в науку".
Ілон Маск міжнародно визнаний інженер, винахідник і підприємець, який надихає вчених, новаторів і мислителів по всьому світу. Він уособлює справжнє прагнення до зміни світу в областях космічних подорожей, електричного транспорту, сонячної енергії, дешевих інтернет-супутників і надзвукового наземного транспорту,
– йдеться на сайті.
Також зазначається, що його ідеї поширються на забезпечення майбутнього людства при колонізації Марса.