Іловайськ не був стратегічним центром, який треба взяти будь-якою ціною, – Муженко

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко пояснив, яке значення мав Іловайськ у перші місяці антитерористичної операції на сході України влітку 2014-го року.

Минає 4-та річниця з часу Іловайської трагедії у серпні 2014-го.

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Напередодні пам’ятної дати для документального фільму про події під Іловайськом начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розповів про стратегічне значення цього населеного пункту.

Відеокоментар для фільму Муженко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Іловайськ в липні (2014-го, – ред.) ще мав певний інтерес для нас як велика вузлова станція. В наших планах він розглядався як одне з тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції. Операція мала широкий розмах – більше 300 кілометрів по фронту і сам Іловайськ як населений пункт був одним із тактичних завдань цієї операції,

– пояснив начальник Генштабу.

За його словами, "якогось стратегічного значення" це місто уже не мало.

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"Особливо уже в серпні, коли ми контролювали Кутейникове, а Кутейникове дає нам можливості перерізати якраз залізничне сполучення з Росією тієї залізничної гілки, яка йде через Амвросіївку, Кутейникове на Іловайськ, на Макіївку і Донецьк. Тобто в нас не було потреби ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь-за що взяти", – наголосив Віктор Муженко.

За офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014-го загинуло 366 українських захисників, 429 воїнів отримали поранення. 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри набагато більші.