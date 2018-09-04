Іловайська трагедія: історія про героїзм одних та зраду інших

Ті, кому вдалось вижити тоді, в Іловайському котлі, зараз під загрозою. Тепер уже українська влада переслідує неугодних добровольців. Незаконні обшуки, безпідставні обвинувачування, ув'язнення та навіть викрадення – робиться усе, щоб дискредитувати ветеранів в очах суспільства.

"Це спроба просто відвести увагу людей, щоб вони втомилися, щоб вони забули про цю трагедію, щоб ми ніколи не дізналися винних. Але тут, поміж іншим, є і внутрішні винні", – вважає народний депутат від фракції "Об’єднання "Самопоміч" Семен Семенченко.

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Їх змушують мовчати. Свідчення про зрадницькі накази генералів ігнорують. Військова операція завершиться провалом – про це Київ попереджали з лінії фронту заздалегідь.

Два з половиною дня, поки Російська Федерація оточувала Іловайськ, командування Збройних Сил не зробило нічого, Верховний Головнокомандувач не зробив нічого. Не вивів їх, не підсилив – зовсім нічого,

– сказав Семенченко.

Сотні смертей влада намагається списати лише на ворожі війська.

"Відпрацювати версію, що винна тільки Російська Федерація, що жодних претензій до нашого керівництва немає. У цьому вони лукавлять. Комісія ВРУ чітко назвала причини трагедії: неадекватність і злочинні дії міністра оборони Гелетея і начальника Генштабу Муженка. І про провину Верховного головнокомандувача чітко було заявлено", – додав нардеп.

Через зраду військового командування загинули сотні героїв. Винних у смерті українських воїнів за чотири роки так і не покарано. За всю історію війни на Донбасі Іловайськ залишається найтрагічнішою сторінкою із найбільшою кількістю загиблих за роки Незалежності.

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