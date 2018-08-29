Відкрили коридор та почали розстрілювати просто в спину: хронологія Іловайської трагедії

Зона АТО на серпень 2014 року – це ще незрозумілий для багатьох "конфлікт". АТО розпочалося в квітні, тобто лише кілька місяців тому, конкретної мети озвучено так і не було. Боєздатність ЗСУ – на дуже низькому рівні, бойової техніки було дуже мало, або вона у жахливому технічному стані. У авангарді боротьби на Донбасі – не кадрові військові, а добровольці, саме їм дають наказ звільнити Іловайськ.

Сили АТО на той час оточили Донецьк з півдня, півночі та заходу. Але трасу від Росії через Донецьк і до Луганська – контролюють бойовики.

Читайте також: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

Відвоювати Іловайськ – означає відрізати постачання з Росії на Донецьк.

Замість звільнення міста від недосвідчених місцевих зі зброєю, добровольці зіштовхнулися з регулярною російською армією. Кілька батальйонних груп армії РФ зайшли в Іловайськ та оточили українські позиції. Пастка спрацювала. Про "зелений коридор" для українських підрозділів у бойовиків та окупантів офіційно попросив вже Путін. Той, котрий весь час заявляє, "іх там нєт".

Я закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які виявилися в оточенні, для того, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безпомилково вийти з району бойових дій, об'єднатися з своїми сімями, повернути їхнім матерям, жінкам і дітям, терміново надавати медичну допомогу раненым в результаті військової операції,

– заявив президент Росії Володимир Путін.

Коридор і справді відкрили – пропустили трохи вперед та... почали розстрілювати українців просто в спину.

Нагадаємо, на Михайлівській площі відбулися заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС. В рамках заходів також було відкриття оновленої "Стіни пам'яті воїнам, які загинули на сході України". Меморіал розташовано на зовнішньому мурі Михайлівського Золотоверхого вздовж вулиці Трьохсвятительської.