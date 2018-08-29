Іловайська трагедія: спогади бійців, яким чудом вдалось врятуватися

366, 429, 128 і 158. Це просто цифри. Але, якщо подумати – за ними стоять реальні люди, які загинули і зникли безвісти, яких поранили і яких взяли в полон під час виходу з Іловайського котла. До того ж вони лише офіційні. Бо за підрахунками волонтерів і пошуковців кількість загиблих сягає тисячі.

4 роки тому наші бійці опинилися в оточенні. З закликом відкрити для них гуманітарний коридор у ніч з 28 на 29 серпня Путін звернувся до своїх найманців – терористів ОРДЛО. Ті, натомість, українські колони цинічно розстріляли просто під час виходу.

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Воєнкор 24 каналу Євген Назаренко поспілкувався з військовими, які тоді врятувалися хіба чудом.

Чесно кажучи, перші хвилини я думав нікого не залишилось,

– згадує боєць батальйону Донбас (2014 р.) Гайдук.

Мінометник Гайдук згадує "зелений коридор", який пообіцяло російське військове керівництво, коли українське угруповання потрапило в оточення.

Українська армія разом з добровольцями та нацгвардійцями увійшла в Іловайськ 18 серпня. Бої вже в місті тривали тиждень. Але в ніч на 24 серпня український кордон перейшли три з половиною тисячі російських військових, шістдесят танків, БМП, міномети, артилерія.

В один з моментів ми почали відпрацьовувати цілі просто по колу. Я був здивований і набрав по рації командира – ми все правильно робимо? Ми ж працюємо по колу. Він говорить – так, Гайдук, ми робимо все правильно, ми в оточенні,

– зазначив Гайдук

Тоді українськими та російськими військовими було прийнято рішення дати нашим воякам вийти з Іловайська. Зранку 29 серпня сформували дві колони. Перша колона з назвою "Булава" мала виходити через населений пункт Многопілля до селища Новокатеринівка. Не встигла колона дійти Многопілля, як в неї полетіли снаряди всіх калібрів. Боєць Донбасу Шаміль тоді потрапив у полон.

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"Це було російські, кадрові. 331 парашутно-десантний полк. Контрактники. На бронежилетах, на всіх цих самих було білою фарбою – 331 ПДП", – розповів Шаміль, боєць батальйону Донбас (2014 р.).

Друга колона, що мала назву "Вітер", мала вийти через селище Червоносільске. В ній перебував Гайдук. Не встигла колона наблизитись до населеного пункту, як російські військові порушили свої домовленості про "зелений коридор".

Там вже було Бородіно, так. Порвані машини, дим, розриви. Люди бредущі, загублені, оглушені, контужені, машини розірвані в хлам, залишки чи фрагменти людей, як правильно сказати,

– згадує Гайдук.

В деяких українських вояків почалась паніка. Люди втікали, хто куди. Помирали, отримували поранення, потрапляли в полон. Більшості все-таки вдалось взяти себе в руки та піти на прорив з оточення. Українському танкісту Євгену Сидоренку вдалось захопити покинутий російський танк Т-72. На ньому він зміг вирватись із Червоносільського.

Спочатку сів на механіка. Виїхав. Потім вистрибнув з люка механіка, сів у люк командира. Виліз, стрибнув на прицілювача. Намагався зарядити гармату. Одному, на жаль, на вдалось, бо треба була допомога,

– розповів полковник ЗСУ Євген Сидоренко.

Згодом полковник Сидоренко покинув танк та пішки вийшов з оточення. Вийшов і Гайдук. Шаміль після декількох днів полону також опинився на підконтрольній Україні території. Згадуючи ті події, військові не бажають шукати винних – генералів, командирів тощо.

"В усьому винна Росія. Ми би розібрались самі. З сепаратизмом, з усіма цими розібрались би самі", – підкреслив Гайдук.

Ми могли його уникнути, якщо би в 2014 році піднялася вся країна на захист своєї землі, своїх людей і так далі. Люди, в більшості, не піднялися, піднялась тільки активна частина. Якщо би піднялися всі, Іловайська можна було б уникнути,

– наголосив Шаміль.

В Іловайському котлі загинуло 366 українських вояків, ще 158 вісім вважались зниклими безвісті. За даними розслідування Генеральної прокуратури російська армія втратила близько двох сотень своїх солдат.

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У Гаазькому суді лежать декілька позовів від України до держави Росія саме через події в Іловайську. А військові злочини, як відомо, не мають терміну давності.