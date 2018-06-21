Ілюстратор дотепно поєднує фото котів та їжі: весела добірка
130
Ілюстраторка Ксенія за допомогою фоторедактора Photoshop поєднала дві речі, які любить найбільше, – котів та їжу.
За словами дівчина, наприкінці січня вона придумала і запустила сторінку в Instagram під назвою Cats In Food, де публікує фото з "домальованими" до їжі обличчя різних котів.
Читайте також: В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото
Зараз за блогом Ксенії стежать понад 74 тисяч користувачів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі