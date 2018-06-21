Ілюстратор дотепно поєднує фото котів та їжі: весела добірка

Ілюстраторка Ксенія за допомогою фоторедактора Photoshop поєднала дві речі, які любить найбільше, – котів та їжу.

За словами дівчина, наприкінці січня вона придумала і запустила сторінку в Instagram під назвою Cats In Food, де публікує фото з "домальованими" до їжі обличчя різних котів.

Читайте також: В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото

Зараз за блогом Ксенії стежать понад 74 тисяч користувачів.

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 11 Чер 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 28 Тра 2018 р. о 11:36 PDT

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 22 Тра 2018 р. о 10:18 PDT