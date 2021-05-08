Художник оригінально показав, що для українців означають слова "ніколи знову"
Український художник та плакатист Нікіта Тітов до Дня пам'яті та примирення створив символічний малюнок, в якому інтерпретував слова "ніколи знову". Користувачі соцмереж оцінили зображення та поділилися своїми думками та історіями.
Джерело:24 канал
Символічне зображення Нікіта Тітов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Сталося це 8 травня – у День пам'яті та примирення.
Важливо Справжній День перемоги: що та чому святкують 8 травня, а що 9 травня
Нове зображення від Нікіти Тітова
Малюнок відрізняється мінімалізмом та чіткими графічними елементами, але водночас зовсім не позбавлений сенсу. Нова робота Тітова поєднує символи нацизму і комунізму на білому фоні. Символічно, що частина зображеного серпа та молота виконана у червоному кольорі, який символізує кров.
Робота так швидко набрала популярності, що її вже можна назвати неофіційним символом цього дня. Лише у фейсбуці її поширили понад 3 тисячі користувачів.
Страшна війна, мільйони жертв, режими які не рахували людські життя, ніколи знову?,
– зазначив художник у соцмережі.
Реакція соцмереж
Зображення дійсно викликало позитивну реакцію у користувачів соцмереж. Вони назвали роботу геніальною та заявили, що захоплюються майстерністю художника. А декого зображення навіть надихнуло поділитися думками про те, який сенс вони вкладають у слова "ніколи знову".
Так, на своїй сторінці у фейсбуці Олександра Чудна написала, що "ніколи знову" народилось в Харкові у 2014 році, коли почалась війна.
Ми перші зробили наклейки та значки, щоб донести людям протилежне "повторим", бо війна – це дикість, жах та смерть. І зараз "ніколи знову" стало чимось значно більшим,
– наголосила Олександра.
Які ще коментарі залишили люди
- "Вся суть в простих речах, та не всім дано їх так бачити!".
- "Так потужно. І так вірно. Дуже, дуже дякуємо".
- "Оце прям в самісеньке серденько".
- "Дійсно геніально! Краще всіх слів!".
- "Геніальність зашкалює! В захваті! Щиро дякую за правду і мистецтво!".
Поділитися новиною