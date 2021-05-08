Художник оригінально показав, що для українців означають слова "ніколи знову"

Український художник та плакатист Нікіта Тітов до Дня пам'яті та примирення створив символічний малюнок, в якому інтерпретував слова "ніколи знову". Користувачі соцмереж оцінили зображення та поділилися своїми думками та історіями.

Символічне зображення Нікіта Тітов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Сталося це 8 травня – у День пам'яті та примирення.

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Нове зображення від Нікіти Тітова

Малюнок відрізняється мінімалізмом та чіткими графічними елементами, але водночас зовсім не позбавлений сенсу. Нова робота Тітова поєднує символи нацизму і комунізму на білому фоні. Символічно, що частина зображеного серпа та молота виконана у червоному кольорі, який символізує кров.

Робота так швидко набрала популярності, що її вже можна назвати неофіційним символом цього дня. Лише у фейсбуці її поширили понад 3 тисячі користувачів.

Страшна війна, мільйони жертв, режими які не рахували людські життя, ніколи знову?,

– зазначив художник у соцмережі.

Реакція соцмереж

Зображення дійсно викликало позитивну реакцію у користувачів соцмереж. Вони назвали роботу геніальною та заявили, що захоплюються майстерністю художника. А декого зображення навіть надихнуло поділитися думками про те, який сенс вони вкладають у слова "ніколи знову".

Так, на своїй сторінці у фейсбуці Олександра Чудна написала, що "ніколи знову" народилось в Харкові у 2014 році, коли почалась війна.

Ми перші зробили наклейки та значки, щоб донести людям протилежне "повторим", бо війна – це дикість, жах та смерть. І зараз "ніколи знову" стало чимось значно більшим,

– наголосила Олександра.

Які ще коментарі залишили люди

"Вся суть в простих речах, та не всім дано їх так бачити!".

"Так потужно. І так вірно. Дуже, дуже дякуємо".

"Оце прям в самісеньке серденько".

"Дійсно геніально! Краще всіх слів!".

"Геніальність зашкалює! В захваті! Щиро дякую за правду і мистецтво!".