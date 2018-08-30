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Imagine Dragons переспівали українською: оригінальний кавер

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Jerry Heil переспівала Imagine Dragons українською
Jerry Heil переспівала Imagine Dragons українською

Юна українська співачка Jerry Heil вирішила зробити кавер на пісню Believer гурту Imagine Dragons, які вперше виступлять у Києві 31 серпня.

Відео дівчина виклала на своєму каналі на Youtube.

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Jerry Heil не лише переспівала хіт Imagine Dragons, а й переклала слова пісні.

Кавер Jerry Heil на пісню Believer: відео

 

Оригінал пісні Believer Imagine Dragons: відео

 

Переклад пісні Believer від Jerry Heil

Перш за все, я скажу, що насправді про це думаю:

Я втомився терпіти, як раніше! У-у-у!

Терпіти, як раніше! У-у!

Друга річ: я - не ти і ніколи не був!

Встаю - подивись! Бачиш? Я є дещо більше!

У-у-у! Я є дещо більше! У-у!

Я зламався ще з дитинства,

Весь у собі, за правду бився,

Писав вірші для одиниць,

Хто відчув мене, знав мене, справді вражав мене.

Все, що дізнався - в голові! Все, що навчився - у крові!

Кричу в піснях я через біль,

Бачу красу я через...

ПРИСПІВ:

БІЛЬ! Ти змусив віднайти у собі віру –

Я вірю!

БІЛЬ!

Зробив мене собою, вбивши звіра - я вірю.

Біль...навіть через дощ гарматних хвиль...

Я б не став, ким є, якби не БІЛЬ!

Ти змусив віднайти у собі віру - Я вірю!

Третя річ: помолися за тих, хто в небесах,

Бо злість від земних тебе змусила літати!

У-у-у! Змусила літати! У-у!

Я задихався між людей, я розчинявся між ідей

Падав на землю, як зола, І чекав, щоби юга замела,

Тільки цього не сталося - струни терпіння порвалися,

Все опускалось, а я підіймався –

І раптом я ожив серед найхолодніших із вітрів!

ПРИСПІВ:

Ти змусив віднайти у собі віру –

Я вірю!

БІЛЬ!

Зробив мене собою, вбивши звіра - я вірю.

Біль...навіть через дощ гарматних хвиль... Я б не став, ким є, якби не БІЛЬ! Ти змусив віднайти у собі віру - Я вірю!﻿

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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