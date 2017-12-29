18:19
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новорічний стіл: як приготувати смачне імбирне печиво

16:10, сьогодні 174 Читать новость на русском
Імбирне печиво на Новий рік 2018: рецепт приготування
Імбирне печиво на Новий рік 2018: рецепт приготування / 24 Канал

Вже за декілька днів всі збиратимуться за новорічним столом, щоб разом зустріти прийдещній 2018 рік. Якщо ви не плануєте набути зайвих калорій під час свят і ще не вирішили, що приготувати на десерт, то імбирне печиво якраз стане у нагоді.

Імбирне печиво зазвичай готують в час новорічних і різдвяних свят, а до його створення завжди потрібно підходити творчо. Тут можна користуватись різними спеціальними формочками, або ж вирізати самому у формі ялинок, сніжинок чи зірочок. Окрім креативного вигляду, який також можна доповнити різними ласощами – дрібними цукерками-горішками, кондитерськими прикрасами, розтопленим шоколадом, шматочками цукерок або шоколаду, а також різнокольоровою глазур’ю.

Читайте також: Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

А ще таке печиво надзвичайно смачне і корисне, тому що тісто з імбирним компонентом зігріває, підвищує імунітет, стимулює кровообіг і бореться із зайвою вагою, через що його можна вважати дієтичним. Імбирне печиво виходить ніжним і просто тане в роті, а подавати його можна з теплим молоком, чаєм, какао і кавою.


Імбирне печиво на Новий рік 2018: рецепт приготування

Читайте також: 30 ідей для декорування різдвяних кексів: фото

Імбирне печиво на Новий рік

Інгредієнти для печива:

250 г борошна;

1 яйце;

70 г вершкового масла;

80 г коричневого цукру (або звичайного);

1 ст. ложка какао;

2 см кореня імбиру;

1 ч. ложка меленого імбиру;

1 ч. ложка меленої кориці;

0,5 ч. ложки меленої гвоздики;

0,5 ч. ложки розпушувача;

щіпка солі.

Інгредієнти для декорування:

250 г цукрової пудри;

1 яєчний білок;

лимонна кислота на кінчик ножа;

2 ст. ложки теплої води;

харчові барвники;

кондитерські прикраси.


Імбирне печиво на Новий рік 2018: рецепт приготування

Рецепт приготування:

1. Вершкове масло кімнатної температури порубайте ножем, з'єднайте із цукром і яйцем та збийте міксером протягом 2-3 хвилин до однорідної маси. Корінь імбиру перетріть на дрібній тертці.

2. Додайте у масу просіяне борошно, розпушувач, спеції, какао, імбир і ретельно перемішайте. Загорніть тісто в харчову плівку і помістіть в холодильник на 30 хвилин.

3. Відділіть від тіста частину, помістіть між листами пекарського паперу і розкачайте корж товщиною приблизно 5-7 мм. Решту тіста знову відправте у холодильник.

4. За допомогою фігурних формочок або ж власноруч виріжте із тіста печиво, викладіть на застелене пекарським папером деко і відправляйте у розігріту духовку на 180°С. Імбирне печиво готується приблизно 10 хвилин.


Імбирне печиво на Новий рік 2018: рецепт приготування

5. Поки випікається перша порція печива, підготуйте наступну. Перед тим, як прикрашати імбирне печиво, остудіть його.

6. Тепер приготуйте глазур для імбирного печива. Для цього з'єднайте інгредієнти для глазурі і збийте білок із цукром до утворення щільної маси. Якщо глазур вийшла рідкою, додайте ще цукрової пудри і знову збийте. Якщо маса стала занадто густою – долийте столову ложку теплої води.

7. Додайте у глазур харчові барвники, помістіть в кондитерський мішок і прикрашайте імбирне печиво за своїм бажанням.

8. Залиште його на 3-4 години, щоб глазур застигла, а зберігати імбирне печиво найкраще в коробці зі щільною кришкою.

Смачного!

Теги: LifeStyle Новорічні свята Здорове харчування Здоров'я Рецепти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
сьогодні, 18:01 Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
Олена Булан 1856
Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
сьогодні, 17:01 Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
Микола Давидюк 189
Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
сьогодні, 15:01 Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
Блог Соцмережі 1977
сьогодні, 14:03 "Вогняний" 2017 рік: спалах Трампа, згасання Порошенка, іскри Саакашвілі і полум'яні "Кіборги"
Наталія Лебідь 788
Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
сьогодні, 13:30 Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
Євгенія Мазур 1443
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук