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      Імена загиблих у пожежі в психлікарні Одеси

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      Фото медсестри Юлії Нікітіної, яка загинула в пожежі в психлікарні Одеси
      Фото медсестри Юлії Нікітіної, яка загинула в пожежі в психлікарні Одеси / Колаж 24 канал

      В Одесі назвали імена загиблих у пожежі в психіатричній лікарні, де 6 людей – 5 пацієнтів і медсестра установи. Постраждалим пообіцяли по 100 тисяч гривень допомоги, а родинам потерпілих – по 50 тисяч.

      Імена загиблих у пожежі в одеській психлікарні:

      Дивіться фото і відео з пожежі у психлікарні Одеси

      1. Марія Пастернак (85 років);
      2. Семен Клапчук (85 років);
      3. Лідія Поровкова (84 років);
      4. Галина Тодорова (82 роки);
      5. Михайло Лазарєв (91 рік);
      6. медсестра Юлія Нікітіна (55 років).

      У зв'язку з надзвичайною подією в Одесі 12 червня оголошена жалоба, повідомили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

      Поліцейські зробили фото всіх пацієнтів лікарні, щоб уточнити їх особи, адже не всі пам'ятають свої імена, повідомив начальник обласного управління Нацполіції Олег Бех.

      Окрім того, з'ясувалося, що вогонь спалахнув під навісом, де сушили білизну. Там лежали і матраци, які загорілися, ймовірно, через чиюсь недбалість. За однією з версій, пожежа могла спалахнути з вини пацієнтів: у них були сірники і сигарети.

      Припускають, що винуватицями пожежі могли стати і працівники лікарні, які перебували на роботі п’яними.

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      Що відомо про пожежу в психлікарні Одеси? пожежа в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я спалахнула ввечері 10 червня. В цьому відділенні лікувалися ветерани Другої світової війни та Афганістану: більшість не могли самотужки ходити.

      Внаслідок пожежі загинули 6 людей: 4 пацієнтів, 1 працівниця лікарні, ще 1 людина померла від хвороби за кілька годин до інциденту. Окрім того, 6 пацієнтів лікарні постраждали та були госпіталізовані.

      Пожежу у психлікарні розслідують як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків; як порушення правил пожежної безпеки в установі, а також – за фактом умисного вбивства, знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людей.

      Цілком імовірно, що пожежа спалахнула внаслідок підпалу, повідомили 24 каналу в обласній одеській прокуратурі.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Пожежа у психіатричній лікарні Одеси Пожежа Надзвичайні ситуації Гроші
      Джерело: 24 канал
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