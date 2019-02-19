Іменем Аміни Окуєвої можуть назвати вулицю в Києві: перший крок зроблено

У Києві вулицю Проектну хочуть назвати на честь загиблої доброволиці АТО Аміни Окуєвої. Таке рішення підтримала комісія щодо найменувань при Київській міськдержадміністрації.

"За результатами громадських обговорень, комісія підтримала рішення, що вулиця Проектна в Шевченківському районі має бути перейменована на честь Аміни Окуєвої, а вулиця Іскрівська у Солом'янському районі має бути перейменована на вулицю Джохара Дудаєва", – повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

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Вулиці отримають нові назви, якщо відповідні рішення підтримають ще комісія із самоврядування та комісія з питань культури. Якщо це станеться, то рішення винесуть на остаточне голосування на пленарному засіданні КМДА.

"Маємо надію, що всі комісії та депутати Київради підтримають бажання громадськості, та в Києві з'являться вулиці Аміни Окуємої та Джохара Дудаєва", – додав Ісмагілов.

Хто така Аміна Окуєва? Громадська активістка, медик та військовослужбовець. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб. Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла на війну добровольцем на стороні України. Воювала у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому, згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.



Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.



30 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула. Голована версія вбивства – помста з боку російських терористичних диверсійних угруповань, які діють за підтримки російських спецслужб. Проте вбивць Окуєвої досі не знайшли, а влітку 2018 року генпрокурор Юрій Луценко сповістив про відсутність прогресу в розслідування справи.

Хто такий Джохар Дудаєв? Чеченський військовий, державний та політичний діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. У минулому Джохар був генерал-майором авіації Радянської армії.



Дудаєва вбили у 1996 році під час Першої Чеченської війни. Він загинув від вибуху ракети під час розмови по телефону з депутатом Державної думи Росії Костянтином Боровим. Наказ про вбивство Дудаєва видав особисто президент Росії Борис Єльцин.