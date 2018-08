Імените видання назвало найкращу романтичну комедію всіх часів

Знамените видання Vanity Fair назвало 25 найкращих романтичних комедій всіх часів, рейтинг якого очолила стрічка Нори Ефрон "Коли Гаррі зустрів Саллі" 1989 року.

Про це повідомляють на сайті американського журналу.

Фільм режисерки Нори Ефрон "Коли Гаррі зустрів Саллі" розповідає про любов і дружбу Гаррі та Саллі, які лише через 12 років зрозуміли, що вони нарешті означають одне для одного. Головні ролі зіграли Мег Райан і Біллі Крістал. Комедійний фільм свого часу отримав премію Британської академії за найкращий сценарій.

В рейтинг інших 25 комедійних стрічок увійшли здебільшого фільми 1980-2000-х років, які показували на телеекранах по всьому світу. Пропонуємо дізнатись, які ж фільми заслужили особливу увагу видання Vanity Fair та стали найкращими у своєму жанрі за всю історію.

• "Коли Гаррі зустрів Саллі" (When Harry Met Sally) 1989

• "Вам лист" (You've Got Mail) 1998

• "Нетямущі" (Clueless) 1995

• "Щоденник Бріджет Джонс" (Bridget Jones's Diary) 2001

• "10 речей, які я в тобі ненавиджу" (10 Things I Hate About You) 1999

• "День бабака" (Groundhog Day) 1993

• "Ноттінг Гілл" (Notting Hill) 1999

• "Це сталось якось вночі" (It Happened One Night) 1934

• "Теленовини" (Broadcast News) 1987

• "Несплячі в Сієтлі" (Sleepless in Seattle) 1993

• "Весілля мого найкращого друга" (My Best Friend's Wedding) 1997

• "Його дівчина П'ятниця" (His Girl Friday) 1940

• "До біса любов!" (Down with Love) 2003

• "Сорокалітній незайманий" (The 40-Year-Old Virgin) 2005

• "Влада Місяця" (Moonstruck) 1987

• "Чотири весілля та одні похорони" (Four Weddings and a Funeral) 1994

• "Квартира" (The Apartment) 1960

• "Амелі" (Amélie) 2001

• "Багато галасу з нічого" (Much Ado About Nothing) 1993

• "Енні Голл" (Annie Hall) 1977

• "Щось чудове" (Some Kind of Wonderful) 1987

• "Як позбутися хлопця за 10 днів" (How to Lose a Guy in 10 Days) 2003

• "Цілуючи Джесіку Стейн" (Kissing Jessica Stein) 2002

• "Кохання за правилами… і без" (Something's Gotta Give) 2003

• "Моє велике грецьке весілля" (My Big Fat Greek Wedding) 2002