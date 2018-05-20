Імените видання шокувало обкладинкою та знімками тварин, які гинуть в пластику

Видання National Geographic випустив новий випуск, в якому розпочав інформаційну кампанію проти забрудення екології під назвою "Planet or Plastic?" ("Планета або Пластик?"). Обкладинка та вміст видання просто шокують читачів.

Як зазначають представники кампанії, вони прагнуть змінити думки людей щодо надмірного використання пластику. На обкладинці видання розміщено пластиковий пакет, який на перший погляд нагадує арктичний айсберг.

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Однак не лише це зображення здивувало читачів, – весь вміст журналу наповнений шокуючими фотографіями тварин та природи, які "потопають" в смітті: лелеки у пластикових пакет, черепахи в риболовних сітках та цілі поля і океани сміття, яке лише накопичується з роками.



Обкладинка нового National Geographic

Допис, поширений National Geographic (@natgeo) 17 Тра 2018 р. о 5:00 PDT

Кожного дня наші дослідники і фотографи наочно свідчать про руйнівний вплив одноразового пластику на наші океани, і ситуація стає дедалі гіршою,

– зазначив Гері Енн Кналл, генеральний директор National Geographic Partners.

Представники кампанії додають, що Китай сьогодні є найбільшим виробником пластмаси, – на його частку припадає понад чверть світової продукції, більша частина якої експортується у світ.

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