Іменитий журнал TIME назвав найкращі серіали 2018 року

Провідне американське видання TIME склало список найкращих серіалів, на думку редакції, які вийшли у 2018 році. Перше місце у списку посів міні-серіал "Патрік Мелроуз" з Бенедиктом Камбербетчем.

Про це повідомляють на сайті щотижневого журналу.

Що цікаво, у цей список потрапили не лише художні серіали, а й документальні стрічки і телепередачі, які користуються найбільшою популярністю серед глядачів. Критики відзначили, що стрічок привертають увагу через те, що вони створені на основі літературних творів.

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Пропонуємо звернути увагу на перелік наступних серіалів та переглянути їх під час літнього відпочинку.

ТОП найкращих серіалів 2018 року за версією TIME

• "Патрік Мелроуз" ("Patrick Melrose") режисера Едварда Бергера;

• "Розповідь служниці" ("The Handmaid’s Tale") засновника Брюса Міллера;

• "Дика-дика країна" ("Wild Wild Country") студії Netflix;

• "Атланта" ("Atlanta") засновника Дональда Гловера;

• "Примарна вежа" ("The Looming Tower") режисера Крейга Зіска;

• "Вбиваючи Єву" ("Killing Eve") режисера Джона Іста;

• Шоу "Американський ідол" ("American Idol") телеканалу Fox.