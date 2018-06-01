Іменитий журнал TIME назвав найкращі серіали 2018 року
Провідне американське видання TIME склало список найкращих серіалів, на думку редакції, які вийшли у 2018 році. Перше місце у списку посів міні-серіал "Патрік Мелроуз" з Бенедиктом Камбербетчем.
Про це повідомляють на сайті щотижневого журналу.
Що цікаво, у цей список потрапили не лише художні серіали, а й документальні стрічки і телепередачі, які користуються найбільшою популярністю серед глядачів. Критики відзначили, що стрічок привертають увагу через те, що вони створені на основі літературних творів.
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Пропонуємо звернути увагу на перелік наступних серіалів та переглянути їх під час літнього відпочинку.
ТОП найкращих серіалів 2018 року за версією TIME
• "Патрік Мелроуз" ("Patrick Melrose") режисера Едварда Бергера;
• "Розповідь служниці" ("The Handmaid’s Tale") засновника Брюса Міллера;
• "Дика-дика країна" ("Wild Wild Country") студії Netflix;
• "Атланта" ("Atlanta") засновника Дональда Гловера;
• "Примарна вежа" ("The Looming Tower") режисера Крейга Зіска;
• "Вбиваючи Єву" ("Killing Eve") режисера Джона Іста;
• Шоу "Американський ідол" ("American Idol") телеканалу Fox.
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