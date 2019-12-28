Значно менше українців цікавляться роботою за кордоном: дослідження
Зацікавленість українців у трудовій міграції за кордон у другій половині 2019 року суттєво знизилася.
Відповідний аналіз провели експерти Національного банку України в інтернеті. Свого піку зацікавленість українців у виїзді за кордон сягнула у березні 2019 року. Відтоді вона знизилася на 10,4%.
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Експерти з’ясували, що все менше українців зацікавлені у роботі в Польщі.
Таке зниження там пов'язують з тим, що розрив між розмірами зарплати в Україні та Польщі скорочується (зокрема через падіння курсу валют та зростання платоспроможності українських зарплат).
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Однак зростає зацікавленість у роботі в Німеччині. Фахівці пояснюють це поширенням новин про спрощення процедури працевлаштування в цій країні для працівників з країн, що не є членами ЄС.
Довідка. Кількість українців від початку 2019 року скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Наразі з України виїжджає більше людей, аніж приїжджає. Смертність також вища, аніж народжуваність. Детальніше – тут.
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Як провели аналіз?
Проведене дослідження ґрунтується на аналізі трендів в інтернет пошуку, зокрема Google Trends.
У Нацбанку зазначають, що це дослідження не відображає реальну кількість трудових мігрантів, що виїхали з України, однак показує зацікавленість українців у міграції.
Скільки грошей перерахували заробітчани у 2018-2019 роках?У звітах за минулий рік Нацбанк вказував, що українські заробітчани перерахували на Батьківщину майже 11 мільярдів доларів США.
Натомість Світовий банк стверджував, що у 2018 році в Україну перерахували рекордні 14 мільярдів доларів.
За даними Національного банку України, до кінця 2019 року трудові мігранти перерахують у нашу державу понад 11 мільярдів доларів США. За нинішнім курсом ця сума перевищить 264 мільярди гривень, що становить близько чверті державного бюджету на наступний рік.