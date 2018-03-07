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Імовірний бій кривдників Кличка: Ф'юрі обурливо висловився про Джошуа

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Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа / Соцмережі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відзначився черговими гучними словами. Цього разу боксер заявив, що незабаром повернеться на професіональний ринг і вже є готовим зустрітися чинним чемпіоном Ентоні Джошуа, який також є британцем.

Про це повідомляє Sky Sports.

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"Саме я відкрив дорогу до світових титулів усім цим суперважковаговикам (імовірно, мається на увазі, що після поразки від Ф’юрі Володимира Кличка, який був абсолютним чемпіоном, титули стали вакантними – "24"). І Джошуа зробив хорошу роботу, оскільки, крім того, що відполіровував мої пояси, ще тримав їх у чистоті та теплоті", – зауважив він.

Водночас опальний спортсмен підкреслив, що раніше Ентоні здавався йому схожим на бодібілдера.

"Але зараз вже і я таким є. Вживаю протеїнові шейки, лягаю рано спати та мрію комусь набити пику", – переконує Ф’юрі та додає, що є готовим битися вже найближчого тижня.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі завдав Володимиру Кличку першої поразки з 2004 року. Згодом матч-реванш між боксерами скасовували двічі через стан здоров'я британця. Опісля стало відомо, що Ф'юрі виключили зі списку ліцензованих боксерів Великобританії. Крім того, він добровільно відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO та WBA.

Відтак, український боксер змушений був обирати собі іншого суперника, і ним у підсумку став Ентоні Джошуа. Зустріч боксерів відбулася наприкінці квітня 2017 року – перемогу святкував Джошуа, який нокаутував Володимира Кличка в 11 раунді та завоював відразу три чемпіонські пояси. А вже в серпні Кличко-молодший оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Теги: Великобританія Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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