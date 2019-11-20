Імовірний імпічмент Трампу: посол США у ЄС заявив про тиск на Україну за вказівкою президента

Посол Сполучених Штатів у Європейському Союзі Гордон Сондленд переконує, що президент США Дональд Трамп дав пряму вказівку працювати з його адвокатом Руді Джуліані, аби змусити офіційний Київ почати справу проти Джо Байдена.

Сондленд під час відкритого слухання в Палаті представників у межах розгляду справи про імпічмент заявив про пряму вказівку президента США Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані. Мета такого кроку – змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена, пише "Європейська правда".

Важливо! Ексміністра екології Злочевського оголосили в розшук: що про нього відомо

"Я знаю, що члени цього комітету часто формулювали ці складні ситуації у вигляді простого питання: чи існувало "quid pro quo?" (послуга за послугу – 24 канал). Як я вже свідчив раніше, щодо телефонного дзвінка Білого дому та засідання Білого дому, то відповідь – так", – зазначив дипломат.

Сондланда разом із іншими посадовцями називали частиною тіньової зовнішньополітичної операції із тиску на Україну щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Під час слухання щодо імпічменту Трампа посол США у ЄС підтвердив, що разом із міністром з питань енергетики Ріком Перрі і колишнім спецпредставником з питань України Куртом Волкером працював з Руді Джуліані щодо України "за прямою вказівкою президента США".

Секретар Перрі, посол Волкер і я працювали з паном Руді Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США. Ми не хотіли працювати з паном Джуліані. Усі ми розуміли, що якщо ми відмовимося працювати з паном Джуліані, ми втратимо важливу можливість зміцнити відносини між США та Україною. Тому ми виконували розпорядження президента,

– зазначив він.

За його словами, тоді він не знав про плани Джуліані щодо України, а якби знав, то відмовився б від співпраці з ним. Водночас Сондленд наголосив, що був категорично проти затримки виділення України військової допомоги та не отримав від Білого дому пояснень, чому це було зроблено.

"Ми працювали з Джуліані за вказівкою Трампа, ми не хотіли жодних передумов для виділення допомоги Україні", – додав дипломат.

До теми! Сенат США вимагає від Пентагону звіт через недоотримання Україною військової допомоги

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко