Коронавірус у представника ОПЗЖ Лукашева: нардеп відвідав засідання Ради

Нардеп від "Опоплатформи – За життя" Олександр Лукашев був присутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради, принаймні його картка була зареєстрованою. Нещодавно була інформація про зараження Лукашева коронавірусом.

Як зазначено на сайті українського парламенту, хоча Лукашев і був присутнім на у залі, але участі у жодному з голосувань не брав. Проти його прізвища вказано "не голосував".

Зверніть увагу Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину

Тому можна зробити висновок, що він

або був присутнім у залі, але вирішив не голосувати,

або хтось узяв його картку.



Одне із голосувань ОПЗЖ і Лукашева під час позачергового засідання Ради

Що відомо про зараження коронавірусом Лукашева

23 березня нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що у Лукашева виявили коронавірус. Згодом інформацію про хворобу Лукашева підтвердив народний обранець Сергій Шахов, який першим серед нардепів захворів на COVID-19. В одному зі своїх ефірів парламентар розповів, що хвороба в Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього чи депутата Вельможного.

Перед цим депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що представник ОПЗЖ здавав тест на коронавірус. Сам Лукашев переконує, що жодного коронавірусу в нього тест не виявив. Щоправда, він звернувся до лікарів для додаткового обстеження.

Декілька днів тримається температура на рівні 37 градусів. Нне був за кордоном у період лютого – березня. Але і був відсутнім на погоджувальній раді 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня. Буду тримати вас в курсі, і прошу журналістів не поширювати фейків,

– зазначив політик.

Додамо, що Лукашев займає посаду першого заступника голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

29 березня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Лукашев став першим нардепом в Україні, який вилікувався від коронавірусу. І його вже нібито виписали з Олександрівської лікарні.

Важливо Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей

Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів

Парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов захворів під час відпочинку в Італії. Трохи згодом стало відомим про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували.

захворів під час відпочинку в Італії. Трохи згодом стало відомим про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували. Того ж дня, 21 березня, стало відомим про захворювання коронавірусом у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.

Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні. 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко . Наразі він також перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

. Наразі він також перебуває у столичній Олександрівській лікарні. 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.

заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня. 28 березня коронавірус підтвердили у позафракційної Анни Скороход . Наразі нардепка почувається добре, проте не знає, від кого могла заразитися.

. Наразі нардепка почувається добре, проте не знає, від кого могла заразитися. 29 березня повідомили про коронавірус у депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса. Нардеп перебуває в одній із лікарень Хмельниччини.

До речі Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко, ексзаступник голови Київської ОДА



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