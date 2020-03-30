16:12
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Коронавірус у представника ОПЗЖ Лукашева: нардеп відвідав засідання Ради

      - Читать новость на русском
      Олександр Лукашев / Фейсбук Олександра Лукашева

      Нардеп від "Опоплатформи – За життя" Олександр Лукашев був присутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради, принаймні його картка була зареєстрованою. Нещодавно була інформація про зараження Лукашева коронавірусом.

      Як зазначено на сайті українського парламенту, хоча Лукашев і був присутнім на у залі, але участі у жодному з голосувань не брав. Проти його прізвища вказано "не голосував".

      Зверніть увагу Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину

      Тому можна зробити висновок, що він

      • або був присутнім у залі, але вирішив не голосувати,
      • або хтось узяв його картку.


      Одне із голосувань ОПЗЖ і Лукашева під час позачергового засідання Ради 

      Що відомо про зараження коронавірусом Лукашева

      23 березня нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що у Лукашева виявили коронавірус. Згодом інформацію про хворобу Лукашева підтвердив народний обранець Сергій Шахов, який першим серед нардепів захворів на COVID-19. В одному зі своїх ефірів парламентар розповів, що хвороба в Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього чи депутата Вельможного.

      Перед цим депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що представник ОПЗЖ здавав тест на коронавірус. Сам Лукашев переконує, що жодного коронавірусу в нього тест не виявив. Щоправда, він звернувся до лікарів для додаткового обстеження.

      Декілька днів тримається температура на рівні 37 градусів. Нне був за кордоном у період лютого – березня. Але і був відсутнім на погоджувальній раді 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня. Буду тримати вас в курсі, і прошу журналістів не поширювати фейків,
      – зазначив політик.

      Додамо, що Лукашев займає посаду першого заступника голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

      29 березня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Лукашев став першим нардепом в Україні, який вилікувався від коронавірусу. І його вже нібито виписали з Олександрівської лікарні.

      Важливо Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей

      Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів

      • Парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов захворів під час відпочинку в Італії. Трохи згодом стало відомим про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомим про захворювання коронавірусом у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він також перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
      • 28 березня коронавірус підтвердили у позафракційної Анни Скороход. Наразі нардепка почувається добре, проте не знає, від кого могла заразитися.
      • 29 березня повідомили про коронавірус у депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса. Нардеп перебуває в одній із лікарень Хмельниччини. 

      До речі Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко, ексзаступник голови Київської ОДА


      Як уберегтися від епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Опозиційна платформа – За життя
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
      Новини України 24709
      сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 88987
      сьогодні , 09:57 Україна повністю закриває кордони: скільки українців евакуювали через коронавірус і з яких країн
      Новини України 10682
      сьогодні , 10:02 Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину
      Новини України 6574
      сьогодні , 14:55 Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
      Новини України 5971
      сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
      Лікування 124394
      сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
      Лікування 142552
      сьогодні , 14:05 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
      Новини України 25468
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:08 Співпраця з МВФ чи "Коломовірус": що обере Україна
      Сергій Фурса
      сьогодні , 12:00 Україна проти коронавірусу і зомбі, або Вічний вірусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 08:40 "Мозковий центр" – найкраще антикризове рішення уряду
      Анатолій Амелін
      Залиште відгук