Коронавірус у представника ОПЗЖ Лукашева: нардеп відвідав засідання Ради
Нардеп від "Опоплатформи – За життя" Олександр Лукашев був присутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради, принаймні його картка була зареєстрованою. Нещодавно була інформація про зараження Лукашева коронавірусом.
Як зазначено на сайті українського парламенту, хоча Лукашев і був присутнім на у залі, але участі у жодному з голосувань не брав. Проти його прізвища вказано "не голосував".
Зверніть увагу Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину
Тому можна зробити висновок, що він
- або був присутнім у залі, але вирішив не голосувати,
- або хтось узяв його картку.
Одне із голосувань ОПЗЖ і Лукашева під час позачергового засідання Ради
Що відомо про зараження коронавірусом Лукашева
23 березня нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що у Лукашева виявили коронавірус. Згодом інформацію про хворобу Лукашева підтвердив народний обранець Сергій Шахов, який першим серед нардепів захворів на COVID-19. В одному зі своїх ефірів парламентар розповів, що хвороба в Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього чи депутата Вельможного.
Перед цим депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що представник ОПЗЖ здавав тест на коронавірус. Сам Лукашев переконує, що жодного коронавірусу в нього тест не виявив. Щоправда, він звернувся до лікарів для додаткового обстеження.
Декілька днів тримається температура на рівні 37 градусів. Нне був за кордоном у період лютого – березня. Але і був відсутнім на погоджувальній раді 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня. Буду тримати вас в курсі, і прошу журналістів не поширювати фейків,
– зазначив політик.
Додамо, що Лукашев займає посаду першого заступника голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.
29 березня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Лукашев став першим нардепом в Україні, який вилікувався від коронавірусу. І його вже нібито виписали з Олександрівської лікарні.
Важливо Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів
- Парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов захворів під час відпочинку в Італії. Трохи згодом стало відомим про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували.
- Того ж дня, 21 березня, стало відомим про захворювання коронавірусом у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він також перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
- 28 березня коронавірус підтвердили у позафракційної Анни Скороход. Наразі нардепка почувається добре, проте не знає, від кого могла заразитися.
- 29 березня повідомили про коронавірус у депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса. Нардеп перебуває в одній із лікарень Хмельниччини.
До речі Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко, ексзаступник голови Київської ОДА
Як уберегтися від епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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