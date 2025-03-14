Імовірного убивцю Ганула затримали: з'явилися фото з місця

Україну збурило вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула. З'явилися фото затримання потенційного убивці, передає 24 Канал.

Є фото затримання можливого убивці Дем'яна Ганула

Фото підозрюваного у вбивстві Ганула надали джерела 24 Каналу.



Затримання імовірного убивці Ганула / Джерела 24 Каналу



Затримання імовірного убивці Ганула / Джерела 24 Каналу

Очільник МВС Ігор Клименко також виклав фото із затримання.

Він подякував усім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. І пообіцяв, що згодом поліція наведе деталі.



Затримання імовірного убивці Ганула / Фото Ігор Клименко

Чоловіка, якого підозрюють в убивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої, імовірно, був скоєний злочин,

– написав міністр.