Імператор Трамп, "гречка" і війна з губернаторами: чим закінчиться пандемія у США

Дональд Трамп, схоже, дійсно повірив у свою імператорську велич. На брифінгу про COVID-19 він спочатку показав дивний агітаційний ролик, а потім заявив, що у президента США "абсолютна влада". Це викликало критику в суспільстві, а частина губернаторів взагалі не погодились з планами Трампа з травня скасувати карантин.

Император Трамп

Президент США Дональд Трамп 5 апреля заявил, что его страна приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По его словам, "ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

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Трамп объяснил, что главная задача организации – это предотвращение глобальной пандемии. Но она не смогла остановить распространение COVID-19, так как полагалась на китайские данные. А Китай, в свою очередь, обманывал весь мир и скрывал настоящие данные, поэтому заболевших в мире оказалось в 20 раз больше, чем могло бы быть.

Проще говоря, Трамп объявил, что в пандемии большом числе умерших виноваты Китай и ВОЗ. Себя к числу виноватых от, конечно же, не относит.

С этим не согласны многие американцы, поскольку это именно Трамп до середины марта вообще ничего не делал для остановки эпидеми.



COVID-19 в Китае/ Фото: wjtv.com

Сейчас же президент США пытается избавиться от таких обвинений любыми способами.



► Первый пункт – назначить виноватыми китайцев и ООН.

► Второй – обвинить во всех своих неудачах прессу.

Ссора Трампа с журналистами

На днях Трамп собрал в Белом доме журналистов и показал им небольшой видеоролик. Суть его примерно такая: разные чиновники, губернаторы и медики хвалят Трампа за то, как быстро и разумно он принимал решения по борьбе с COVID-19. Это выглядело как предвыборный ролик. Некоторые телестанции, например MSNBC, даже прервали прямую трансляцию, так как поняли, что вместо брифинга по коронавирусу они показывают предвыборную агитацию президента.

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После завершения этого видео журналисты спросили у Трампа о том, кто и на чьи деньги изготавливал эту агитацию? Из его ответа стало ясно, что это делали госслужащие, которые вообще-то должны были заниматься противодействием COVID-19.

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Из-за этого Трамп дико поругался с журналистами, обозвал их фальшифкой и лгунами, а те в ответ обвинили его в работе на пиар, а не на страну.

Но и это не все. На днях Трамп фактически поместил себя на американские доллары. Ну почти.

"Гречка" Трампа

Недавно Конгресс принял закон о выдаче всем американцам, потерявшим работу от COVID-19, по 1200 долларов. Как выяснили журналисты, на чеках, которые получат американцы, будет написано имя Трампа. А возможно даже портрет его будет. И это – в год выборов президента.

Для Америки это удивительное событие. Никто ничего подобного не слышал и не видел. Но украинцы, думаю, сразу поймут, что это такое – это же "гречка"!

Перед выборами Трамп раздает избирателям не продуктовые наборы, а денежные чеки. На них (в лучших украинских традициях) будет написано имя кандидата, а может даже и портрет его будет. Но Трамп пошел дальше украинских коллег. Если они платят за гречку обычно из своего кармана, то президент США – из государственного! Ну не молодец ли?



Дональд Трамп / Фото: АР

Но самое главное – Трамп уже объявил, что фактически собирается стать американским царем или даже императором. Во время все той же пресс-конференции, где была ругань с журналистами, президент произнес такую фразу:

Когда человек становится президентом США, он получает абсолютную власть,

– сказал Трамп.

Услышав такое, многие американцы аж поперхнулись. Вообще-то весь смысл американской революции против британского владычества в 18 веке был в том, чтобы избавиться от абсолютной влати короля.

Бунт граждан

Отцы-основатели США точно не собирались вместо британского монарха получить своего, местного разлива. И уж точно они не хотели бы видеть на этом месте бывшего телеведущего, который изменяет беременной жене с порнозвездой.

Примерно в том же душе высказались и действующие американские специалисты по конституционному праву. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил их общее мнение:

Честно, я вообще не понял, о чем говорит президент. У нас есть Конституция, там все написано. Короля у нас нет, у президента нет абсолютной власти,

– сказал он.



Эндрю Куомо / Фото: 7kanal

Однако Трамп придерживается иного мнения. Он считает, что прекрасно годится в цари. В своем твиттере он написал, что с легкостью подавит бунт губернаторов-демократов, так как им от него много чего нужно. В ответ Куомо дал понять, что не боится Трампа и напомнил ему о словах одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона, который настаивал, что власть штатов должна быть сильнее, чем власть президента.

Если они продолжат вести диалог том же стиле, то я не удивлюсь, что скоро перейдут к обсуждению Гражданской войны. Тогда, если кто не в курсе, южные штаты во главе со своими губернаторами объявили о выходе из состава США из-за разногласий с Белым домом.

Сейчас же в США образовался блок губернаторов-демократов из влиятельных и богатых штатов Северо-Востока, Новой Англии и Западного побережья страны. Эти губернаторы во главе с Куомо уже открыто заявили о том, что будут проводить свою политику борьбы с COVID-19 и не собираются слушать президента. Сам президент зявил, что подавит их мятеж с помощью "своей абсолютной власти".

Если они не договорятся миром, то столкновение между ними случится уже через две недели – 1 мая.

Отмена карантина

Вчера Трамп объявил о создании "Совета открытия Америки". В этот совет вошла его дочка Иванка, ее муж Джаред Кушнер, а также несколько министров. По замыслу президента, именно эти люди должны принять решение, заканчивать ли карантин 1 мая. Если они так решат, то Трамп своим указом отменит действие карантина. По его словам, только он может принять такое решение.

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Губернаторы уже заявили, что не допустят отмены карантина, если в их штатах не будет подходящих для этого условий. В нормальных условиях они должны были бы как-то договориться насчет завершения карантина. Однако сейчас условия ненормальные.



Иванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: marieclaire

Трамп хочет перезапустить экономику как можно скорее. Без восстановления роста экономики он не сможет победить на выборах в ноябре 2020 года. Однако губернаторы не хотят рисковать жизнями своих людей ради успеха Трампа на выборах. Поэтому конфликт тут почти неизбежен.

Таким образом, через 2 недели мы можем получить в США ситуацию двоевластия.

► С одной стороны, президент прикажет Нью-Йорку, Калифорнии, Массачусетсу, Вашингтону закончить карантин и выходить на работу.

► С другой стороны, губернаторы этих штатов, собравшись вместе, могут отказаться исполнять этот указ, объявить его незаконным и обвинить Трампа в попытке узурпации власти, которая ему не принадлежит.

Теоретически, в этой ситуации должен был бы разобраться суд, но у него на принятие решения уйдет год, а действовать надо прямо сейчас. Боюсь, что это такой бунт со стороны губернаторов может стать основанием для объявления президентского ЧП. В этом случае победит тот, кого станет слушаться армия и национальная гвардия.



Карантин в Америке / Фото: Слово і ДІло

На самом деле, ситуация может получиться абсолютно безумная. Сейчас, я, конечно, скажу, что это очень маловероятно. Но, вы знаете, когда-то и приход к власти самого Трампа казался совершенно невероятным. А он, как вы понимаете, все таки стал президентом и теперь хочет стать императором.

Причем это не только я так думаю. Самый авторитетный журнал в мире "Time" придерживается того же мнения.

Нефтяное фиаско Путина

Пока американский президент только готовится забраться на царский трон, его российский коллега всеми силами пытается в нем удержаться. Экономика России полностью зависит от цен на нефть. Как только они идут вниз, ее состояние тут же ушудшается. Поэтому недавнее падение цены барреля нефти с 70 до 25 долларов стало нокаутирующим ударом для Кремля.

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Когда Владимир Путин в начале марта разрывал ценовое соглашение с Саудовской Аравией, он ожидал падения до 40 долларов, но никак не в 3 раза! Поэтому весь март и начало апреля он умолял саудовского принца МБС вернуть соглашение. Тот согласился, но лишь на своих условиях: Россия должна сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в день.



Владимир Путин / Фото: ТАСС

Путин неделю скрипел зубами, это были унизительные условия – в марте он отказался снижать добычу даже на 300 тысяч баррелей. Но все равно согласился. Сооснователь компании Лукойл Леонид Федун объяснил, что для России это соглашение стало как Брестский мир в 1918 году – унизительное и невыгодное, но лучше, чем ничего.

Цены на нефть пошли вверх, и российская госпропаганда тут же объявила, о великой победе Путина. Однако прошла всего лишь неделя, и выяснилось, что ничего было лучше, чем соглашение с саудитами.

Дело в том, что ни арабы, ни россияне не стали его выполнять. И те, и другие решили "кинуть лоха" и разбогатеть за чужой счет. В результате объемы добычи нефти сохранились, а цена ее снова упала ниже 30 долларов за баррель.

Но арабская нефть все равно дешевле российской, поэтому она захватывает все новые рынки, котрые россияне считали своими. Таким образом, Путина заставили месяц унижаться, подписать невыгодное соглашение, а после этого все равно кинули на деньги.

Теперь он сидит без новых поступлений в бюджет и быстро проедает былые запасы. Путин прекрасно знает, что как только они закончатся, закончится и его власть. И чем ниже цена нефти, тем скорее наступит этот момент.