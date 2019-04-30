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      Імператор Японії зрікся престолу: відео

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      Імператор Японії зречеться престолу
      Імператор Японії зречеться престолу / Фото з відкритих джерел

      Імператор Японії Акіхіто сьогодні, 30 квітня, зрікся престолу. Церемонія зречення від престолу відбулася в країні вперше за 200 років.

      Церемонія пройшла в Імператорському палаці, пише NHK.

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      Спершу від імені громадськості подяку імператору висловив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Потім імператор востаннє в цьому статусі звернувся до народу.

      Акіхіто посів престол у віці 55 років. Він став першим імператором Японії, роль якого закріплена в Конституції як "символ держави". Він розпочав еру "Хейсей", що означає "встановлення миру" у 1989 році.

      Чому імператор Японії Акіхіто зрікся престолу? Три роки тому Акіхіто, який народився в 1933 році, висловив сумнів у тому, що його похилий вік дозволить йому й надалі виконувати обов'язки.

      Ці слова розцінили як бажання залишити престол. Проте жодних юридичних норм для такого кроку не було. Однак народ Японії висловив підтримку Акіхіто, тож парламент ухвалив закон, який допустив можливість зречення.

      Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу: дивіться відео

      Що відомо про нового імператора? Японський престол займе 59-літній син Акіхіто – наслідний принц Нарухіто. Правління наступного японського імператора буде відоме як "епоха Рейва", що означає "благодатна гармонія". Вона розпочнеться 1 травня, коли наслідний принц Нарухіто вступить на престол і стане 126-м імператором Японії.

      японія імператор
      Наслідний принц Нарухіто//Фото: AFP

      До слова, зміна назви епохи є важливою подією в Японії, оскільки вона використовується при карбуванні монет, виробництві календарів, а також в офіційних документах.

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      Теги: Новини політики Японія
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