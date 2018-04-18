Империя зла: как образ Кремля-"плохиша" играет на руку Украине

В одиночку Украине не под силу победить Кремль. Но Москва делает все, чтобы мы не остались в одиночестве.

Сравнивать мощь Украины и России – дело неблагодарное. Даже если речь об информационном противостоянии. Российские медиа готовят материалы на 30-ти языках. Общий бюджет российской пропаганды – больше миллиарда долларов. А теперь вспомните – как много украинских сайтов имеют хотя бы англоязычную версию?

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В результате, запад долгое время воспринимал войну на Донбассе через призму российских интерпретаций. А к нам относился снисходительно.

Нужно смотреть фактам в лицо. Мы привыкли считать себя частью "запада" и уверены, что взаимны в этом с европейцами. Но для западного мира все наши "донецки" и "лугански" – это далеко и не особенно понятно. Где-то между вторым миром и третьим. Единственное, что мир знал о нас до недавнего времени – что у нас живет сразу два чемпиона мира по боксу.



Украинцы не так близки европейцам, как нам кажется

И не надо сейчас гневно поднимать бровь. Что мы знаем о конфликте в Южном Судане? А там за один только год в боях между армией и повстанцами погибло 45 тысяч человек. Мы сами виноваты в том, что нас воспринимают как третий мир. За 23 года мы не сделали ничего, чтобы это представление поменять. Мы не вступали в НАТО и голосовали за "многовекторность", проедали старое, не думая о новом. И вот теперь пожинаем плоды.

Это для нас наша война – это гамлетовский вопрос. А для "них" – еще одна неприятная история где-то за пределами ойкумены. Внутри ойкумены живут "свои". За ее пределеами – по большей части "чужие", которым сочувствие по остаточному принципу. Мы ведь тоже не особенно интересуемся тем, что происходит с теми, кого считаем "чужими", верно?

Наш кругозор – это Украина, Россия и немножечко Польши. Время, потраченное миром на нас, прямо пропорционально нашему интересу к миру. Чтобы наша война перестала быть для западного обывателя абстрактной историей об абстрактных противоречиях, нужно становится для него "своими".

Единственное, что играет на пользу Украине – это Россия, которая настолько искренне пытается быть похожей на Советский Союз, что ей это, к счастью, удается. Все эти разговоры про радиоактивный пепел – Москва выполняет за Украину ту работу, которая Киеву не по плечу и не по карману. Кремль сам с удовольствием примеряет маску "плохиша", по привычке думая о том, что "боятся – значит уважают". В итоге боятся. И начинают поддерживать нас.



Россия примеряет на себе образ "плохиша", и ей это нравится

На фоне Москвы Украина не то, чтобы "своя", но уже куда менее "чужая". Нас поддерживают не из любви к нам, но из страха перед Кремлем. И чем больше Москва будет делать ошибок – тем больше помощи нам достанется.

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Но главную победу мы одержим тогда, когда станем "своими" для тех стран, в орбите которых она хочет жить. Когда у нас будет не только страна, но еще и государство. Когда это государство будет пространством для развития населения, а не для его деградации. Когда мы, наконец, вырвемся из всего того унылого болота, в котором живем последние четверть века.

А для этого не нужно думать, что запад сделает за нас всю работу. Никто не будет воевать вместо Украины. Никто не будет делать за нас реформы. Нам помогают, потому что в новой холодной войне мы оказались не на стороне "империи зла". Но светлое будущее для Украины способны построить только сами украинцы.