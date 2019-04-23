Процедура імпічменту президента: що це таке і для чого її хочуть змінити

В останній тиждень виборчих перегонів в Україні все активніше говорили про необхідність перегляду процедури імпічменту президента. Так, після своєї перемоги на виборах кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що збирається подати у Раду законопроекти про імпічмент президента та про скасування депутатської недоторканності.

Про необхідність змін у законодавстві стосовно процедури імпічменту говорив на початку квітня і поки ще чинний глава держави Петро Порошенко. Ініціативу підтримав також спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він запропонував Раді вже 25 квітня приступити до розгляду проекту закону, який регламентує процедуру імпічменту президента України.

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Що ж таке імпічмент?

В конституціях деяких держав це – процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Різні країни окремо визначають процедуру імпічменту відповідно до власного законодавства. Переважно, у демократичних державах імпічмент є одним з елементів контролю над владою країни і необхідний для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу.

Імпічмент президента в Україні

Процедуру імпічменту президента України регламентує 111 стаття Конституції України. Так, в Основному законі імпічмент визначається як особлива процедура притягнення до відповідальності президента, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність. Вона реалізується шляхом осуду президента, дострокового припинення його повноважень і усунення з посади.

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Підставою для імпічменту президента є вчинення державної зради або іншого злочину, який підпадає під кримінальну відповідальність.

На час усунення президента від посади його обов’язки виконує глава Верховної Ради.

Процедура імпічменту президента в Конституції України прописана недосконало, тому й зараз тривають дискусії щодо зміни законодавства.

Так, вона передбачає:

Створення парламентом спеціальної слідчої комісії, до якої мають входити спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

(Хто ці спеціальні слідчі і прокурор – законодавство України не уточнює)

(Хто ці спеціальні слідчі і прокурор – законодавство України не уточнює) Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії мають розглянути на засіданні парламенту.

За наявності підстав, Рада не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення президента.

Конституційний суд виносить висновок щодо дотримання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.

Верховний Суд України підтверджує наявність у діях обвинувачуваного ознак державної зради чи іншого злочину.

Не менш як трьома четвертими від свого складу Рада приймає рішення про усунення президента з поста

Виконання його обов’язків покладають на спікера Верховної Ради.

Як бачимо, процедура передбачає втручання багатьох структур та не має розписаних уточнень стосовно спеціальних слідчих і прокурора. Вона є досить складною для виконання.

Усунення від влади Януковича

Щодо четвертого президента України Віктора Януковича не застосовували прописану у Конституції процедуру імпічменту. Рада усунула його 22 лютого 2014 року від посади, проголосувавши за постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".

Згідно з цією постановою, Янукович оголошувався таким, що у неконституційний спосіб сам усунувся від виконання обов’язків президента.

Тоді правознавці уточнювали: це не було чисте з юридичної точки зору голосування і не зовсім відповідало процедурі, коли для імпічменту необхідний був висновок Конституційного суду та рішення, ухвалене трьома чвертями членів Верховної Ради (за усунення Януковича проголосували тоді 328 депутатів замість 338).

Що пропонують змінити у законі?

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд вважає, що слід ґрунтовніше підійти до питання та розглянути закон про президента в цілому, в якому можна буде скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади.

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Заступниця голови Верховної Ради та депутати з фракції "Самопоміч" розробили законопроект, який обмежить повноваження президента до конституційних та прибере з інших законопроектів неконституційні повноваження президента.

Наприклад, він не зможе призначати склад регулятора комунальних тарифів – НКРЕКП і інших регуляторів, очільників СБУ в областях.

Крім цього, автори законопроекту пропонують врегулювати конфлікт між повноваженнями президента та прем'єра, а також прописати підстави і процедуру імпічменту.

Загалом, на розгляд Ради чекають 5 проектів законів про усунення з посади президента.