Адвокат Трампа Джуліані прибув у Київ для зустрічі з Шокіним та Куликом, – ЗМІ

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва із знімальною групою одного з американських каналів. Він збирається зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Один з американських телеканалів знімає документальний фільм, в якому відстоює позицію американського президента у справі про імпічмент, повідомляє The New York Times.

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Джуліані планує провести зустріч з Віктором Шокіним та Костянтином Куликом.

Хто такий Віктор Шокін?Державний діяч, юрист. Народився у 1952. В органах прокуратури працює з 1980 року. Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.



Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".

Адвокат Трампа Джуліані вже встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

ексгенпрокурором України Юрієм Луценком ;

; колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком ;

; колишнім нардепом Андрієм Артеменком ;

; колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.

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