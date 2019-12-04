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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Адвокат Трампа Джуліані прибув у Київ для зустрічі з Шокіним та Куликом, – ЗМІ

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      Руді Джуліані – особистий адвокат Трампа / nytimes.com

      Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва із знімальною групою одного з американських каналів. Він збирається зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

      Один з американських телеканалів знімає документальний фільм, в якому відстоює позицію американського президента у справі про імпічмент, повідомляє The New York Times.

      До теми: Чи тиснув особистий адвокат Трампа на Україну: нові факти зі слухань у Конгресі США

      Джуліані планує провести зустріч з Віктором Шокіним та Костянтином Куликом.

      Хто такий Віктор Шокін?Державний діяч, юрист. Народився у 1952. В органах прокуратури працює з 1980 року. Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.

      Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".

      Адвокат Трампа Джуліані вже встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

      • ексгенпрокурором України Юрієм Луценком;
      • колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком;
      • колишнім нардепом Андрієм Артеменком;
      • колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

      Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

      Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента. 

      Важливо: Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України

      Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
      • До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Новини Києва Імпічмент Трампа Дональд Трамп Віктор Шокін
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