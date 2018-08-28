Імпланти на шиї: Кім Кардашян показала моторошну прикрасу

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян не припиняє дивувати шанувальників яскравими образами та б'юті новинками. Однак цього разу Кім показала незвичний аксесуар.

Кім Кардашян приміряла дивне намисто, яке вона ніби імплантувала під шкіру. Експериментальну концепцію під назвою A. Human презентував бізнесмен Саймон Хак на зірках у соціальних мережах.

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Моделями Саймона стали такі знаменитості, як Кім Кардашян, Кріссі Тейген, Андреа Пежич і Тан Френс.

Про особливість намиста Кім розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що аксесуар світиться вогнями у ритмі серцебиття зірки.

Дивіться відео з Кім Кардашян:

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 27 Сер 2018 р. о 7:28 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 27 Сер 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 27 Сер 2018 р. о 7:36 PDT

Натомість у Кріссі Тейген на грудях "виросли" крила.



Кріссі Тейген / Instagram



Андреа Пежич



Тан Френс