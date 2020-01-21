Імпорт дизпалива з Росії: українські компанії пропонують ввести мита

"Укртатнафта", "Укргазвидобування" і "Укрнафта" подали спільну заяву до Мінекономіки. У ній просять відреагувати на антиконкурентні дії при постачанні в Україну російського дизпалива і скрапленого газу.

Про звернення компаній до відомства повідомили у пресслужбі "Укртатнафти".

Читайте також: Лукашенко хоче знизити імпорт нафти з Росії, а з України та країн Балтії – збільшити

Виробникам в РФ з бюджету компенсують витрати, що пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів,

– йдеться в повідомленні.

Це є субсидіюванням та порушує міжнародні норми. Завдяки субсидіям частка російських нафтопродуктів в загальному імпорті на ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу – 55%. Водночас істотно скоротилася частка постачань з Білорусі, Литви, Польщі.

Що пропонують українські компанії

"Укртатнафта", "Укргазвидобування" та "Укрнафта" наполягають на введенні мит на субсидійований імпорт за ставкою 8,46%. "Введення мит не призведе до дефіциту та зростання цін, оскільки ринок імпортних постачань з Білорусі, Литви, Польщі та морських танкерних постачань і внутрішнього виробництва є конкурентним", – пояснюють компанії.

Мита забезпечать перерозподіл часток ринку – від російських постачальників на користь виробників з інших країн. Це також сприятиме зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів.

Що відомо про компанії, які звернулися Мінекономіки? "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває понад 86% нафти, 28% газового конденсату та 16% газу від загального видобутку вуглеводнів у країні.



"Укртатнафта" – українська нафтопереробна компанія, одна з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом країни, який розташований у Кременчуці.



"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі, яка видобуває приблизно 73% українського газу.