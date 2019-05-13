Імпорт тканин для армії блокують митниця, СБУ та ГПУ, – звернення до ДБР ТОВ "Вултекс-С"

Сумська митниця, Служба безпеки та Генпрокуратура блокують роботу імпортерів, які ввозять, зокрема, і тканини для потреб української армії, на підставі кримінальних виробництв, що не мають відношення до цього бізнесу, ні до цього регіону. Про це "Українським новинам" стало відомо з тексту заяви компанії-імпортера до територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Заяву до ДБР подав заступник директора ТОВ "Вултекс-З" Євген Овсієнко.

Згідно з документом, на початку березня 2019 року виконувач обов'язків начальника Сумської митниці ДФС Олександр Щуцький повідомив Овсієнка про "нові правила".

"Якщо раніше ми платили з 1 машини близько 600-700 тисяч гривень мит і податків, то за новими "правилами" нам "запропонували" платити 400 тисяч гривень у бюджет і 12 тисяч доларів хабара", – наголошується в документі.

Незгода компанії з таким підходом призвела до блокування митних процедур. Раніше повідомлялося, що близько 30% тканин в заблокованих постачаннях повинні піти на потреби Збройних Сил.

"За незаконною вказівкою Щуцького, з березня 2019 року почали виноситися рішення про коригування митної вартості, необґрунтовано завищується вартість розмитнення... після отриманої відмови наші вантажівки почали оглядати, вивантажуючи 100% їх вмісту... За 2 тижні оглянули всього 4 автомобілі, але порушень митного законодавства не виявлено", – зазначає Овсієнко у зверненні до ДБР.

Також зазначається, що після цього доручення про огляд машин давало і СБУ. ТОВ "Вултекс-С" отримала можливість ознайомитися з дорученням і встановило, що воно стосується кримінального провадження №42016000000002786.

"Перевіривши дані, наявні у відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень, ми виявили, що кримінальне провадження стосується неправомірних дій посадових осіб митних органів Миколаївської митниці ДФС під час здійснення митних оформлень імпорту нафтопродуктів" – зазначив Овсієнко.

Також він додає, що компанії стало відомим про наявність листа одного з прокурорів Генпрокуратури у бік Щуцького, яким той вказує не проводити митне оформлення товарів, які декларує ТОВ "Вултекс-С".

"Зазначені факти дають підстави стверджувати про наявність безпідставного тиску правоохоронних органів на здійснення законної господарської діяльності ТОВ "Вултекс-С" . Дії посадових осіб явно виходять за межі наданих їм повноважень чинного законодавства", – наголошується у зверненні.

Компанія просить ДБР притягнути до відповідальності посадових осіб ДФС, СБУ та Генпрокуратури, дії яких стали причиною затримки імпорту. Обсяг вже завданих збитків оцінюється в 1 мільйон гривень.

Аналогічну скаргу подано також Генеральному прокурору Юрію Луценку.