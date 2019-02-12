Імпортний віскі може зникнути з України

В Україні можуть вилучити з продажу близько 1 тисячі імпортних видів віскі. Все через новий закон, який вступить в дію з 1 липня 2019 року.

У зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, в Україні можуть припинити завозити велику кількість імпортного віскі, повідомили у Європейській бізнес асоціації.

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У Європейській бізнесі асоціації підкреслюють, що українське визначення напою суперечить міжнародному законодавству.

Що таке віскі згідно з визначенням в Податковому кодексі? Віскі – алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

Відповідно до норм ЄС, в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% – без верхньої межі. Більше того, у ЄС немає ні слова про коньячну технологію, бо віскі виробляють шляхом перегонки сусла. Тож міжнародні виробники мають можливість виробляти віскі з вмістом спирту більше 45%. А саме це і пропонують заборонити в Україні.

Є понад 1 000 видів продукції (з вмістом спирту більше 45%), яка офіційно ввозиться і за яку сплачуються всі податки,

– йдеться у повідомленні.

Тільки у 2018 році було імпортовано 68,995 тисяч літрів віскі з вмістом спирту більше 45%, що в грошовому еквіваленті становить 170,96 мільйонів гривень.

Тож існує загроза того, що віскі міцністю понад 45% будуть вважати неякісною і небезпечною продукцією. Це означає, що такий напій підлягатиме утилізації відповідно до законодавства.