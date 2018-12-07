09:10
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Імунітет може захищати ракові клітини: дослідження вчених

      337 Читать новость на русском
      Імунна система захищає рак
      Імунна система захищає рак / acupi.com

      Рак може маніпулювати імунною системою для свого розвитку – при цьому імунітет починає захищати ракові клітки від засобів терапії.

      Про це повідомляє науковий журнал Cell Reports з посиланням на дослідження вчених з Університету Південної Каліфорнії.

      Читайте також: Може викликати рак: в Україні заборонили препарат від високого тиску

      Біологи провели експерименти на мишах, в результаті фахівці зробили висновок, що ракові клітини можуть обманювати макрофаги (тип білих кров'яних клітин, що беруть участь в боротьбі із запаленнями) і таким чином захищатися від хіміотерапії.


      Вчені встановили, що макрофаги захищають ракові клітини

      До цього вчені припускали, що макрофаги, які є клітинами імунітету, повинні прагнути до знищення ракових клітин. Було добре відомо, що ці клітини, які властиві імунітету і тварин, і людини, здатні захоплювати і перетравлювати бактерії, а також інші небажані і небезпечні частинки.

      Однак після дослідів на мишах стало зрозуміло, що макрофаги, приймають форму, яка захищає ракову пухлину замість того, щоб боротися з нею. Як зазначили автори роботи, вони побачили не тільки те, як макрофаги захищають пухлину, а й те, як вони відновлюють пошкодження в ракових клітинах після хіміотерапії.

      досліди вчені
      Це допоможе науковцям удосконалити лікування раку

      Розуміння такого механізму маніпуляції імунітетом допоможе виробити більш дієві стратегії боротьби з раком в майбутньому, вважають експерти.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      200
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1133
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3622
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2719
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      6 грудня , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 76457
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня , 19:35
      Нейромережа передбачила ріст і розвиток людини по ДНК
       10 жовтня , 11:58
      Українців навчатимуть надавати домедичну допомогу: деталі
       26 жовтня , 17:58
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада , 12:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук