Імунітет може захищати ракові клітини: дослідження вчених

Рак може маніпулювати імунною системою для свого розвитку – при цьому імунітет починає захищати ракові клітки від засобів терапії.

Про це повідомляє науковий журнал Cell Reports з посиланням на дослідження вчених з Університету Південної Каліфорнії.

Читайте також: Може викликати рак: в Україні заборонили препарат від високого тиску

Біологи провели експерименти на мишах, в результаті фахівці зробили висновок, що ракові клітини можуть обманювати макрофаги (тип білих кров'яних клітин, що беруть участь в боротьбі із запаленнями) і таким чином захищатися від хіміотерапії.



Вчені встановили, що макрофаги захищають ракові клітини

До цього вчені припускали, що макрофаги, які є клітинами імунітету, повинні прагнути до знищення ракових клітин. Було добре відомо, що ці клітини, які властиві імунітету і тварин, і людини, здатні захоплювати і перетравлювати бактерії, а також інші небажані і небезпечні частинки.

Однак після дослідів на мишах стало зрозуміло, що макрофаги, приймають форму, яка захищає ракову пухлину замість того, щоб боротися з нею. Як зазначили автори роботи, вони побачили не тільки те, як макрофаги захищають пухлину, а й те, як вони відновлюють пошкодження в ракових клітинах після хіміотерапії.



Це допоможе науковцям удосконалити лікування раку

Розуміння такого механізму маніпуляції імунітетом допоможе виробити більш дієві стратегії боротьби з раком в майбутньому, вважають експерти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.