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      Інакше і не могло бути, – Денісова про рішення трибуналу ООН стосовно українських моряків

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      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / NewsOne

      Українська та міжнародна спільноти зібрали величезну доказову базу щодо незаконного утримання 24 полонених українських моряків у Росії. Саме це дозволило міжнародному трибуналу ООН ухвалити рішення у справі в найкоротший термін.

      Тепер Росія буде змушена звільнити українців, переконана українська омбудсвумен Людмила Денісова.

      Міжнародний трибунал ООН 25 травня виніс рішення щодо військової агресії Росії поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Відповідно до рішення, Росія має звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі.

      Читайте також: Зеленський прокоментував рішення трибуналу ООН щодо моряків

      У Гамбурзі Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення на користь України проти РФ щодо тимчасових заходів на період розгляду справи і зобов'язав негайно звільнити наших моряків, віддати наші кораблі і повернути їх до України. Інакше і не могло бути,
      – написала правозахисниця.

      Вона також висловила "велику подяку колегам із МЗС, адвокатам і юристам, які збирали докази й опрацьовували необхідні документи".

      Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.
      Трохи пізніше російські прикордонники обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.
      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Новини політики Людмила Денісова
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