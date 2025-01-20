Трамп офіційно вступає на посаду: онлайн трансляція інавгурації 47-го президента США
- Дональд Трамп офіційно вступає на посаду 47-го президента США 20 січня.
- Інавгураційна церемонія відбувається біля західного фасаду Капітолія у Вашингтоні.
- Церемонію транслюють онлайн на ютубі та в телеграм-каналі 24 Каналу.
- Президентська присяга – єдиний обов'язковий елемент церемонії, який приймає головний суддя США.
У понеділок, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп офіційно вступає на посаду. У Вашингтоні розпочалася інавгурація 47-го лідера Сполучених Штатів.
Церемонію вступу на посаду Дональда Трампа транслюють в онлайн-режимі. 24 Канал передає, що зараз відбувається біля Капітолія.
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Що відбувається на інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні
Слідкувати онлайн за інавгурацією Дональда Трампа можна буде на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.
Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа: дивіться відео
Так, інавгурація Дональда Трампа відбувається біля будівлі Капітолія США у Вашингтоні – західним фасадом парламенту, де споруджено спеціальну платформу. До того інавгурацію 150 років проводили біля східного фасаду Капітолія, традицію змінив Рональд Рейган у 1981-му році, до речі, один із політичних кумирів Трампа.
Сама церемонія стартувала о 12:00 за східноамериканським часом.Об 19:00 за київським часом обраний президент США розпочне складати присягу.
Процедура інавгурації проводиться для кожного нового президентського терміну, навіть якщо чинний президент продовжує виконувати обов’язки на другий термін. Єдиним обов'язковим елементом церемонії є президентська присяга, яку традиційно приймає головний суддя США.