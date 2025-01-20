Трамп офіційно вступає на посаду: онлайн трансляція інавгурації 47-го президента США

У понеділок, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп офіційно вступає на посаду. У Вашингтоні розпочалася інавгурація 47-го лідера Сполучених Штатів.

Церемонію вступу на посаду Дональда Трампа транслюють в онлайн-режимі. 24 Канал передає, що зараз відбувається біля Капітолія.

Дивіться також Велике повернення: чому інавгурація Трампа особлива, кого запросили та чи приїхав Зеленський

Що відбувається на інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні

Слідкувати онлайн за інавгурацією Дональда Трампа можна буде на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.

Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа: дивіться відео

Так, інавгурація Дональда Трампа відбувається біля будівлі Капітолія США у Вашингтоні – західним фасадом парламенту, де споруджено спеціальну платформу. До того інавгурацію 150 років проводили біля східного фасаду Капітолія, традицію змінив Рональд Рейган у 1981-му році, до речі, один із політичних кумирів Трампа.

Сама церемонія стартувала о 12:00 за східноамериканським часом.Об 19:00 за київським часом обраний президент США розпочне складати присягу.

Процедура інавгурації проводиться для кожного нового президентського терміну, навіть якщо чинний президент продовжує виконувати обов’язки на другий термін. Єдиним обов'язковим елементом церемонії є президентська присяга, яку традиційно приймає головний суддя США.