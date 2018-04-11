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Інавгурація Путіна: озвучено дату

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Володимир Путін
Володимир Путін / m.znaj.ua

Інавгурація переобраного президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 7 травня.

Про це під час звіту про діяльність російського уряду за минулі 6 років повідомив прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

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"Країна обрала президента. І 7 травня, після інавгурації, уряд складе свої повноваження відповідно до Конституції", – сказав Медведєв.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії 2018 року перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини Росії Новини політики Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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