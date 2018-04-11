Інавгурація Путіна: озвучено дату

Інавгурація переобраного президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 7 травня.

Про це під час звіту про діяльність російського уряду за минулі 6 років повідомив прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

Читайте також: Москаль здивував умовою, за якої Росія б не напала на Крим

"Країна обрала президента. І 7 травня, після інавгурації, уряд складе свої повноваження відповідно до Конституції", – сказав Медведєв.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії 2018 року перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.