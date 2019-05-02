Інавгурація Зеленського: команда майбутнього президента готує "фішечки"

Команда Володимира Зеленського вже готується до його інавгурації та думає над деякими "фішечками". Щоправда, запевняють вони, загалом все відбуватиметься відповідно до офіційної процедури.

За словами сценариста "Кварталу 95" Юрія Костюка, точну дату інавгурації вони поки не знають, оскільки її має призначити Верховна Рада, передає "Українська правда".

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У день інавгурації до Верховної Ради прийдемо. Ми, до речі, думали, чи можна вивести депутатів у інше місце на інавгурацію, але для цього треба змінювати регламент. Тобто є історичні процедури, які ми повинні поважати та виконувати. А потім – ми ще щось придумаємо,

– зазначив він.

За словами представника команди Зеленського, зараз вони перебувають у процесі обговорення.

"Не хочу розкривати всі секрети. Я думаю, що такої інавгурації ще не було. Можу сказати, що щось буде цікаво", – підсумував Костюк.

Відповідно до закону, інавгурація Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента 2019 року, має відбутися до 3 червня. Натомість у його команді вважають, що захід має пройти 28 або 30 травня, аби гарант зміг розпустити Верховну Раду, оскільки до парламентських виборів восени залишитаметься менше ніж півроку.

Щодо місця інавгурації, то букмекери вже почали приймати ставки. Найбільш імовірним місцем поки є Верховна Рада. Також розглядаються такі варіанти, як Майдан Незалежності у Києві, Маріїнський палац і навіть НСК "Олмпійський".



Коли може відбутися інавгурація Зеленського

які події можуть відбутися після інавгурації володимира зеленського: