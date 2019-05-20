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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Інавгурація Зеленського: як реагували люди біля Ради

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      Біля Верховної Ради на площі Конституції зібралися прихильники Володимира Зеленського, аби спостерігати за інавгурацією новообраного президента.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, коли проходив новий глава держави люди йому аплодували та скандували – "дякую", "Зеленський". Така ж реакція була і на його команду, і на акторів студії "Квартал 95".

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      Люди були дуже задоволені тим, що Зеленський нарешті склав присягу і вже офіційно став президентом. 

      Це таке захоплення. У нас ніколи такого не було – такої красоти та возвеличення,
      – сказала киянка.

      "Так має бути. Адже не треба тягнути гуму, живемо тільки обіцянками 28 років. Треба щось змінювати", – зазначив житель Києва.

      Коментарі людей біля Верховної Ради щодо інавгурації Зеленського: дивіться відео

      Після інавгурації Володимир Зеленський зустрівся з іноземними делегаціями у Маріїнському палаці офіційної резиденції Президента України.

      Однак люди, які прийшли підтримати президента на площі Конституції, досі не розійшлися. Здебільшого вони аплодують різним іноземним гостям, які проходять повз них. На українських депутатів реакція була іншою. До прикладу, коли з'явився міністр оборони Степан Полторак та голова Нацполіції Сергій Князєв, то люди кричали їм "ганьба" і намагались виразити їм своє невдоволення.

      Реакція людей біля Верховної Ради після складання присяги Зеленським: 

      Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів президента
      Офіційні результати президентських виборів в Україні

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні
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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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