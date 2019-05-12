Інавгурацію Зеленського запропонували провести на "Олімпійському"

У Верховній Раді зареєстрували вже п'ять постанов про інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

У одній з таких, зокрема, запропонували провести церемонію на НСК "Олімпійський". Саме на цьому стадіоні напередодні другого туру виборів відбувалися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

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Автором відповідної постанови є нардеп від БПП Сергій Каплін. На його думку, інавгурацію потрібно проводити у два етапи. Перший має відбутися 19 травня у сесійній залі Верховної Ради. А другий – 3 червня на НСК "Олімпійський" – для "забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав".

Також політик пропонує Зеленському щорічно в день урочистого засідання на "Олімпійському" звітувати перед народом України.

Крім нього, законопроекти щодо дати інавгурацію новообраного президента внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій та ще один член БПП Олександр Сугоняко.

Що наразі відомо про питання дати інавгурації Зеленського?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.



У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту.



Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14 по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.



Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу