Індекс демократії за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна
Видання The Economist опублікувало свій щорічний рейтинг індексу демократії за підсумками 2019 року. Україна посіла у цьому рейтингу 78 місце, піднявшись на 6 позицій порівняно із 2018 роком.
Лідерами у рейтингу стали Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія і Фінляндія, які за багатьма показниками набирають 10 балів. Про це свідчить рейтинг, опублікований The Economist.
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Найдемократичнішими країнами є скандинавські держави
Мапа рейтингу демократій у світі / The Economist
З показником 5,9 балів з 10 Україна в рейтингу належить до групи країн з так званим "гібридним режимом". Схожу до України ситуацію можна спостерігати у Північній Македонії, Албанії і Бангладеш.
У рейтингу демократій Україна опинилась на 78 місці
До слова, Росія зайняла 136 місце, а Білорусь – 141 сходинку рейтингу.
За якими критеріями визначається стан демократії:
- участь у виборах,
- олітичний процес і плюралізм,
- політична культура,
- функціонування уряду (в Україні функціонування уряду виявилося найслабшою категорією – 2,71 бала).
Сам індекс демократії визначається на основі відповідей на 60 запитань, кожне з яких має 2-3 варіанти відповіді.
Питання розділені на наступні категорії:
- чи вільні національні вибори в країні;
- безпека виборців;
- вплив іноземних держав на уряд;
- спроможність державних службовців здійснювати політичні рішення.
Що означають бали в індексі демократії країни
- якщо індекс демократії для країни становить 8-10 балів, то це країна з повноцінною демократією.
- при індексі демократії від 6 до 7,9 балів демократія в країні вважається неповною.
- 4-5,9 балів – в країні панує гібридний режим;
- менше 4 балів – авторитарний режим у країні.