Індекс демократії за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна

Видання The Economist опублікувало свій щорічний рейтинг індексу демократії за підсумками 2019 року. Україна посіла у цьому рейтингу 78 місце, піднявшись на 6 позицій порівняно із 2018 роком.

Лідерами у рейтингу стали Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія і Фінляндія, які за багатьма показниками набирають 10 балів. Про це свідчить рейтинг, опублікований The Economist.

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Найдемократичнішими країнами є скандинавські держави



Мапа рейтингу демократій у світі / The Economist

З показником 5,9 балів з 10 Україна в рейтингу належить до групи країн з так званим "гібридним режимом". Схожу до України ситуацію можна спостерігати у Північній Македонії, Албанії і Бангладеш.



У рейтингу демократій Україна опинилась на 78 місці

До слова, Росія зайняла 136 місце, а Білорусь – 141 сходинку рейтингу.

За якими критеріями визначається стан демократії:

участь у виборах,

олітичний процес і плюралізм,

політична культура,

функціонування уряду (в Україні функціонування уряду виявилося найслабшою категорією – 2,71 бала).

Сам індекс демократії визначається на основі відповідей на 60 запитань, кожне з яких має 2-3 варіанти відповіді.

Питання розділені на наступні категорії:

чи вільні національні вибори в країні;

безпека виборців;

вплив іноземних держав на уряд;

спроможність державних службовців здійснювати політичні рішення.

Що означають бали в індексі демократії країни