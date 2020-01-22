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      Індекс демократії за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна

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      Україна покращила свої показники у глобальному рейтингу індексів демократій / Getty Images

      Видання The Economist опублікувало свій щорічний рейтинг індексу демократії за підсумками 2019 року. Україна посіла у цьому рейтингу 78 місце, піднявшись на 6 позицій порівняно із 2018 роком.

      Лідерами у рейтингу стали Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія і Фінляндія, які за багатьма показниками набирають 10 балів. Про це свідчить рейтинг, опублікований The Economist.

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      Мапа рейтингу демократій у світі / The Economist

      З показником 5,9 балів з 10 Україна в рейтингу належить до групи країн з так званим "гібридним режимом". Схожу до України ситуацію можна спостерігати у Північній Македонії, Албанії і Бангладеш.


      У рейтингу демократій Україна опинилась на 78 місці

      До слова, Росія зайняла 136 місце, а Білорусь – 141 сходинку рейтингу.

      За якими критеріями визначається стан демократії:

      • участь у виборах,
      • олітичний процес і плюралізм,
      • політична культура,
      • функціонування уряду (в Україні функціонування уряду виявилося найслабшою категорією – 2,71 бала).

      Сам індекс демократії визначається на основі відповідей на 60 запитань, кожне з яких має 2-3 варіанти відповіді.

      Питання розділені на наступні категорії:

      • чи вільні національні вибори в країні;
      • безпека виборців;
      • вплив іноземних держав на уряд;
      • спроможність державних службовців здійснювати політичні рішення.

      Що означають бали в індексі демократії країни

      • якщо індекс демократії для країни становить 8-10 балів, то це країна з повноцінною демократією.
      • при індексі демократії від 6 до 7,9 балів демократія в країні вважається неповною.
      • 4-5,9 балів – в країні панує гібридний режим;
      • менше 4 балів – авторитарний режим у країні.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги
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